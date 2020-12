Loredana, în formă de zile mari, la 50 de ani. Melodiile Mariei Tănase, live, de Ziua Naţională a României, la Antena 3

Loredana a susţinut un recital live în platoul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3 şi a arătat o formă de invidiat la cei 50 de ani pe care i-a împlinit pe 10 iunie.

Îmbrăcată cu o rochie provocatoare, cu motive tradiţioanale româneşti, Loredana a cântat piese din repertoriul Mariei Tănase, Floarei Calotă sau a Mărioarei de la Gorj.

La finalul recitalului, întrebată de Mihai Gâdea care este piesa românească preferată, Loredana a răspuns: "Lung îi drumul Gorjului, Marioara de la Gorj, un cântec emblematic, pentru că este vorba de o sârbă, un ritm românesc, care ne însoţeşte peste tot, în orice moment de bucurie şi chiar de tristeţe. Acest cântec şi Maria sunt simbolul feminităţii, simbolul femeii româneşti"

Loredanei i-au dat lacrimile, după ce a terminat de cântat.

"De fiecare dată când cânt muzica aceasta încărcată de emoţie ancestrală, mă trec nişte fiori pe care nu am cum să-i opresc şi lacrimile, atunci, mă trădează", a spus Loredana.

"Este o mare bucurie că petrecem această zi împreună şi că am reuşit să vă dăruiesc câteva dintre cântecele emblematice ale acestui neam. Este urarea mea pentru voi, să aveţi speranţă pentru anul care vine. Să credem cu toţii că ne vom întoarce la normalitate cât de curând şi să nu ne pierdem niciodată credinţa.

Cu siguranţă vom găsi puterea să mergem mai departe şi, poate această încercare, tot acest an care a fost atât de neaşteptat, să fie de fapt o lecţie extraordinară pentru toţi.

Pentru că am învăţat să fim mai buni, am învăţat să ne acceptăm, am învăţat să dăruim mai mult, iar aceste lucruri nu se pot uita, nu se pot schimba", a declarat Loredana la finalul show-ului.