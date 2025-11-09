Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Ghyka este depus la Cotroceni. Vizitatorii au acces până la ora 20.00

Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Ghyka este depus la Cotroceni. Vizitatorii au acces până la ora 20.00. FOTO Agerpres

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka (1807 - 1857), ultimul Domn al Moldovei, au fost depuse duminică în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. Cortegiul funerar a ajuns la Palatul Cotroceni la ora 9:00, fiind întâmpinat cu onor militar.

Sicriul este depus pe catafalc în Sala Unirii, unde militari din cadrul Jandarmeriei Române vor face Gardă Onor la Catafalc. Preşedintele României va susţine o alocuţiune şi va fi păstrat un moment de reculegere.

Accesul publicului în Complexul "Palat Cotroceni" va fi permis în intervalul orar 10:00 - 20:00, în baza documentului de identitate. Pentru acordarea accesului în incinta complexului, publicul se va supune unui control de securitate individual şi al bagajelor, la solicitarea personalului de securitate.

Traseul de vizitare va fi următorul: intrare la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului nr. 1 - 3) şi ieşire pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu.



Nu este permis accesul cu flori sau lumânări în interiorul clădirii Palatului Cotroceni. Florile sau lumânările nu se pot depune personal la catafalc. Acestea pot fi depuse în pridvorul Bisericii Cotroceni. Persoanele prezente la Palatul Cotroceni pentru a-şi aduce omagiul la catafalc sunt rugate să respecte următoarele reguli:

să respecte măsurile de ordine interioară şi să coopereze cu personalul specializat al Serviciului de Protecţie şi Pază pe timpul verificărilor de securitate care se vor efectua în curtea şi în interiorul Palatului Cotroceni;

să respecte orarul activităţilor şi traseul de deplasare stabilit de organizatori, precum şi indicaţiile personalului specializat al Administraţiei Prezidenţiale şi al SPP;

să nu aducă obiecte personale (volume, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii).

Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului, întemeietor al Jandarmeriei Române, au fost deshumate vineri din cimitirul de la Le Mee-sur-Seine, din Franţa. Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa descendenţilor domnitorului Ghyka, a ambasadorului României la Paris, Ioana Bivolaru, a directorului general adjunct al Jandarmeriei Franceze, general de corp de armată Andre Pettilot, precum şi a prim-adjunctului inspectorului general al Jandarmeriei Române, general-maior Cătălin Stegăroiu.



Vineri seara, sicriul cu rămăşiţele pământeşti a ajuns în România cu o cursă TAROM şi a fost depus la Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. La slujbă oficiată a participat şi ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Preşedintele Nicuşor Dan a decis ca, în semn de profund respect şi consideraţie pentru memoria ultimului domn al Moldovei, sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, repatriate vineri, să fie depus, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Potrivit şefului statului, parcursul istoric al ţării noastre a fost definit de intervenţiile majore ale unor figuri remarcabile care, prin decizii ferme, au făcut posibilă întemeierea şi modernizarea unor instituţii, iar o astfel de personalitate emblematică a fost Grigore Alexandru Ghyka, domn al Moldovei în perioadele 1849 - 1853 şi 1854 - 1856.

"Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare şi dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esenţiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înfiinţarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar şi prima maternitate publică din ţară, Institutul Gregorian, finanţată din fonduri personale", a amintit preşedintele, într-un comunicat de presă.

Prin repatrierea rămăşiţelor pământeşti ale domnitorului Ghyka, a afirmat Nicuşor Dan, statul român face un gest de restituire morală şi de preţuire a unei personalităţi unice. România îşi reuneşte astfel simbolic istoria cu prezentul, aducând acasă un domnitor vizionar, care a trăit şi a acţionat pentru modernizarea societăţii în numele libertăţii, al dreptăţii şi al demnităţii naţionale, a evidenţiat el.