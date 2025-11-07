Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Ghyka va fi depus la Cotroceni. Precizările Administrației Prezidențiale pentru vizitatori

Sala Unirii din Palatul Cotroceni. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele României, Nicușor Dan, a decis vineri ca, „în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei”, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka să fie depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, informează Administrația Prezidențială.

Grigore Alexandru Ghyka a fost domn al Moldovei între 1849–1853 și 1854–1856.

„Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare și dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esențiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înființarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar și prima maternitate publică din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri personale.

„Prin repatrierea rămășițelor pământești ale Domnitorului Ghyka, statul român face un gest de restituire morală și de prețuire a unei personalități unice. România își reunește astfel simbolic istoria cu prezentul, aducând acasă un domnitor vizionar, care afz trăit și a acționat pentru modernizarea societății în numele libertății, al dreptății și al demnității naționale”, a mai precizat Administrația Prezidențială.

Președintele României, Nicușor Dan, va susține sâmbătă la prânz o alocuțiune în cadrul ceremonialului (aproximativ ora 12:00), care va fi transmisă live pe site-ul administrației prezidențiale, se mai arată în comunicatul emis de Cotroceni.

Traseul de vizitare va fi: intrare la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului, nr. 1-3) și ieșire pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu.

„Nu este permis accesul cu flori sau lumânări în interiorul clădirii Palatului Cotroceni. Florile sau lumânările NU se pot depune personal la catafalc. Acestea pot fi depuse în pridvorul Bisericii Cotroceni”, mai anunță Cotroceniul.

Vizitatorii sunt rugați să respecte următoarele reguli: să respecte măsurile de ordine interioară și să coopereze cu personalul specializat al Serviciului de Protecție și Pază pe timpul verificărilor de securitate care se vor efectua în curtea și în interiorul Palatului Cotroceni; să respecte orarul activităților și traseul de deplasare stabilit de organizatori, precum și indicațiile personalului specializat al Administrației Prezidențiale și al SPP; să NU aducă obiecte personale (volume, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii).