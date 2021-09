Simona Halep face echipă cu un antrenor român, după ce a încheiat colaborarea cu Darren Cahill

Fosta numărul 1 WTA l-a readus în echipa ei pe Adrian Marcu, un antrenor cu care a mai lucrat la începutul carierei sale.

„Domnul Dobre este în echipă şi a venit şi domnul Marcu. Avem o echipă completă. Plec la aceste turnee cu domnul Marcu. Întotdeauna am avut afinitate cu dumnealui”, a spus Simona Halep, potrivit Antena Sport.

Simona Halep spune că nu poate performa fără antrenor:

„În 2013, am avut rezultate foarte bune. Singur nu poţi la acest nivel, e presiune. Sunt emoţii înainte de meciuri. Trebuie să fie o persoană care are încredere în tine şi trebuie să am şi eu încredere în ea, să îmi ofere linişte. Eu tot timpul am nevoie de antrenor”, a adăugat sportiva noastră, care astăzi împlinește 30 de ani.

Simona Halep, motivele despărțirii de Darren Cahill

Simona Halep a dezvăluit motivul pentru care a renunțat la Darren Cahill, care i-a fost antrenor din 2015:

„Au fost şase ani frumoşi, plini, doar că relaţia profesională s-a întrerupt, a fost un an greu cu pandemia, el nu a ajuns acasă deloc în nouă luni de zile, acum trebuia sa stea pentru off-season. Cred că s-a uzat puţin relaţia profesională şi am hotărât de comun acord să ne oprim.

A ajuns la sfârşit relaţia, mi-a parut rău, am avut un gol în stomac, la fel şi el, dar suntem prieteni foarte buni şi mă bucur că am avut ocazia să câştig un prieten." a declarat tenismena, citată de Telekom Sport.

Simona Halep a anunțat recent încheierea colaborării cu antrenorul Darren Cahill.

„După 6 ani minunați în care am lucrat împreună, Darren și cu mine am decis că e timpul să încheiem relația. Îți mulțumesc D pentru tot, pentru că m-ai făcut o jucătoare de tenis și o persoană mai bună”, a transmis Simona Halep.

Simona Halep și Darren Cahill au început colaborarea în 2015, perioadă în care Simona Halep a reușit să câștige turneul de la Roland Garros din 2018 și să ajungă pe locul I în ierarhia WTA.

SImona Halep și Darren Cahill nu sunt la prima despărțire. În noiembrie 2018, jucătoarea anunța că cei doi încetează colaborarea pentru ca Darren să poată petrece mai mult timp alături de familie.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal