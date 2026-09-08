„Sinteza Zilei” cu Mihai Gâdea, audiență cât toate celelalte televiziuni de știri la un loc. Antena 3 CNN, lider detașat

4 minute de citit Publicat la 10:25 08 Sep 2026 Modificat la 10:25 08 Sep 2026

Antena 3 CNN a fost liderul televiziunilor de știri pe toate targeturile analizate, cu diferențe spectaculoase în special în rândul publicului comercial și premium. Foto: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a dominat audiențele televiziunilor de știri pe 7 septembrie, cu rezultate spectaculoase atât pe întreaga zi, cât și în Prime Time. Performanțele au fost cu atât mai puternice pe publicurile comerciale și premium, unde postul a ajuns să depășească cu peste 200% următorul competitor. Seara, „Sinteza Zilei”, cu Mihai Gâdea, a avut pe targeturile comerciale o audiență comparabilă sau mai mare decât cea a televiziunilor concurente de știri puse la un loc.

Antena 3 CNN, lider detașat pe întreaga zi și în Prime Time

Antena 3 CNN a fost liderul televiziunilor de știri pe toate targeturile analizate, cu diferențe spectaculoase în special în rândul publicului comercial și premium.

Pe Whole Day, Antena 3 CNN a ajuns la 9,2% share pe 18+ Urban AB & studii superioare, iar pe 25–59 Urban ABC a înregistrat 6,3%, față de numai 2,3% pentru următorul post de știri. Asta înseamnă un avantaj de 174% față de următorul clasat.

Pe 25–59 Urban, Antena 3 CNN a avut 5% share, cu 138% peste următorii competitori, aflați la 2,1%.

În Prime Time, Antena 3 CNN și-a consolidat poziția de lider. Pe publicul premium 18+ Urban AB & studii superioare, postul a înregistrat 8,8% share, mai mult decât dublul următorului competitor, aflat la 4,3%.

Pe 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a avut 5,7% share, cu 159% peste următorul clasat, care a obținut 2,2%.

Mai mult, cei 5,7% ai Antena 3 CNN sunt cât România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews la un loc.

Pe 25–59 Urban, Antena 3 CNN a obținut 4,5% share, cu 150% peste următorul post de știri, aflat la 1,8%.

„Decisiv” cu Mădălina Mihalache și Gina Vacariu, peste toate celelalte televiziuni de știri la un loc. Dominația Antena 3 CNN s-a manifestat puternic încă din timpul după-amiezii.

Între 15:00 și 16:00, „Decisiv”, cu Mădălina Mihalache și Gina Vacariu a înregistrat pe 25–59 Urban ABC aproximativ 13,2% share.

În același interval, România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews au însumat aproximativ 10,4%.

Sabrina Preda și Sergiu Cora, peste întreaga concurență pe ambele targeturi comerciale

Performanța a continuat imediat după ora 16:00.

Știrile prezentate de Sabrina Preda și Sergiu Cora, între 16:00 și 17:00, au obținut aproximativ 14,2% share pe 25–59 Urban ABC, față de aproximativ 11,5% pentru toate celelalte cinci televiziuni de știri cumulate.

Pe 25–59 Urban, Antena 3 CNN a avut aproximativ 10,8%, față de circa 10,4% pentru concurența cumulată.

Așadar, timp de o oră, Sabrina Preda și Sergiu Cora au avut, pe ambele targeturi comerciale, mai mult decât România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews la un loc.

Audiențele puternice au continuat apoi cu „Decisiv”, realizată de Cătălina Porumbel

Antena 3 CNN a intrat în Prime Time din poziția de lider.

Emisiunea Cătălinei a fost nr 1 pe televiziunile de știri atât pe dezbaterea subiectelor zilei, dar și în momentul difuzării în exclusivitate a imaginilor cu întâlnirea secretă a Premierului Ilie Bolojam cu Președinta CCR Simina Tanasescu.

Mihai Gâdea și „Sinteza Zilei”: de trei ori peste următorul post de știri

Punctul culminant al zilei a venit cu „Sinteza Zilei”, realizată de Mihai Gâdea.

Pe publicurile premium, emisiunea a ajuns la 8,6% share. Pe 18+ Urban AB & studii superioare, cei 8,6% reprezintă mai mult decât dublul următorului post de știri, aflat la 4,2%.

Pe 18+ Urban AB, „Sinteza Zilei” a obținut tot 8,6% share, față de 3,5% pentru următorul clasat – un avantaj de 146%.

Dar cele mai spectaculoase diferențe apar pe publicul activ și pe cele comerciale.

Pe 25–59 Urban ABC, „Sinteza Zilei” a obținut 6,3% share, față de numai 2,1% pentru următorul post de știri. Mihai Gâdea a avut astfel de trei ori cota de piață a următorului competitor, un avantaj de 200%.

Pe 25–59 Urban, „Sinteza Zilei” a înregistrat 4,9% share, față de numai 1,6% pentru următorul clasat. Asta înseamnă că Mihai Gâdea a avut de peste trei ori cota de piață a următorului post de știri, cu un avantaj de 206%.

Mihai Gâdea, cât sau peste televiziunile concurente de știri puse la un loc

Forța „Sinteza Zilei” este și mai evidentă atunci când audiența emisiunii este comparată nu cu un singur competitor, ci cu mai multe televiziuni de știri însumate.

Pe 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a avut 6,3% share, peste suma celor patru televiziuni concurente din grafic – România TV, Realitatea Plus, Digi24 și B1 TV –, care au cumulat 5,2%.

Pe 25–59 Urban, „Sinteza Zilei” a avut 4,9%, față de 4,7% pentru aceleași patru televiziuni însumate.

Cu alte cuvinte, pe ambele targeturi comerciale, Mihai Gâdea a avut singur mai mult decât cele patru televiziuni concurente de știri prezentate în date, puse la un loc.

Mircea Badea a continuat astfel performanța excepțională a Prime Time-ului Antena 3 CNN, cu audiențe care, pe publicurile comerciale, rivalizează cu audiența cumulată a principalelor televiziuni concurente de știri.

Antena 3 CNN confirmă astfel poziția de lider al televiziunilor de știri și forța celei mai bune echipe de jurnaliști din România continuând performanțele istorice din ultima perioadă.