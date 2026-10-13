„Sinteza Zilei“ cu Mihai Gâdea, audiență mai mare decât patru televiziuni de știri la un loc, peste două ore, la nivel național

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei“ şi Luca Niculescu, premierul desemnat să formeze o majoritate parlamentară. Sursa foto: Antena 3 CNN

Performanță de audiență pentru „Sinteza Zilei“, cu Mihai Gâdea: 2 ore și 15 minute la nivel național, 2 ore și 30 de minute pe întreg publicul urban și 2 ore și 45 de minute pe publicul premium cu studii superioare.

Ediția de luni, 12 octombrie 2026, a emisiunii „Sinteza Zilei“, realizată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN, care l-a avut ca invitat pe premierul desemnat Luca Niculescu, a înregistrat performanțe remarcabile de audiență. Interviul și dezbaterile dedicate evoluțiilor politice și perspectivelor perioadei următoare au atras un interes puternic din partea telespectatorilor, atât la nivel național, cât și în mediul urban.

La nivelul întregului public național, Antena 3 CNN a înregistrat, timp de 2 ore și 15 minute consecutive, între 21:30 și 23:45, o cotă de piață mai mare decât cea cumulată a patru televiziuni de știri. Performanța a fost înregistrată în fiecare sfert de oră al acestui interval, în comparație cu patru dintre posturile România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews.

Unul dintre momentele relevante a fost intervalul 22:30 - 22:45, când Antena 3 CNN a obținut 6,7% market share, depășind cota de piață cumulată de 4,4% a Realitatea Plus, Digi24, B1 TV și Euronews, un avantaj de peste 52%.

Pe întreg publicul urban din România, performanța s-a menținut timp de 2 ore și 30 de minute consecutive, între 21:15 și 23:45. În fiecare sfert de oră din acest interval, Antena 3 CNN a depășit cota de piață cumulată a cel puțin patru dintre cele cinci televiziuni de știri analizate.

În intervalul 22:30 - 22:45, Antena 3 CNN a înregistrat 7,3% market share, comparativ cu 4,2% cât au cumulat Realitatea Plus, Digi24, B1 TV și Euronews. Avantajul Antena 3 CNN a fost de aproape 74%.

Pe publicul premium urban AB cu studii superioare, Antena 3 CNN a depășit, timp de 2 ore și 45 de minute consecutive, între 21:00 și 23:45, cota de piață cumulată a cel puțin patru televiziuni de știri. Performanța s-a menținut pe întreaga durată a emisiunii „Sinteza Zilei“.

Mai mult, între 22:30 și 23:00, Antena 3 CNN a depășit chiar audiența cumulată a tuturor celor cinci televiziuni concurente: România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews.

În intervalul 22:30–22:45, Antena 3 CNN a înregistrat 12,8% cotă de piață, față de 9,4% cât au cumulat cele cinci posturi de știri, un avantaj de peste 36%.

Antena 3 CNN, audiență cât patru televiziuni de știri la un loc, pe întreaga zi

Performanțele „Sinteza Zilei“ au venit într-o zi în care Antena 3 CNN a înregistrat rezultate puternice și pe publicul comercial. Pe targetul 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a obținut 6,66% cotă de piață pe întreaga zi, depășind audiența cumulată a Digi24, B1 TV, Realitatea Plus și Euronews, care au însumat 5,86%. Antena 3 CNN a avut astfel o cotă de piață cu aproape 14% mai mare decât cele patru televiziuni de știri la un loc și cu peste 160% mai mare decât România TV sau Digi24, comparate individual.

Antena 3 CNN, peste România TV și Digi24 la un loc, în prime-time

Și în prime-time, Antena 3 CNN și-a menținut avantajul pe publicul comercial premium 25–59 Urban ABC, înregistrând 4,81% market share, față de 2,18% România TV și 1,71% Digi24. Cota de piață a Antena 3 CNN a fost astfel cu 121% mai mare decât cea a România TV, cu 181% peste Digi24 și cu aproape 24% mai mare decât audiența celor două televiziuni de știri însumate.