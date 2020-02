Sinteza zilei. Mihăiță Neșu, veste minunată chiar de ziua lui

În urma apariției sale la ediția din decembrie a emisiunii moderate de Mihai Gâdea, Mihăiță Neșu a strâns o mare parte din suma de bani de care are nevoie pentru a-și vedea visul împlinit.

"Mi-am dorit mult să reușesc să intru să vă spun fiindcă majoritatea celor care au donat prin intermediul sms-ului au fost de la voi de la Antena 3. S-au strâns până acum aproximativ 140.000 de euro din sms și aproximativ 260.000 - 270.000 de euro din sponsorizări de la firme și donații.

Astfel am reușit să cumpărăm și pământul - am reușit să facem un pas mare. Mi-am dorit mult de tot să fac acest anunț să știe toată lumea că proiectul e în desfășurare", a spus Mihăiță.

Mihăiță Neșu are nevoie de 3 milioane de euro pentru a construi cel mai modern complex de terapie destinat copiilor cu probleme neuromotorii. Cei care vor să sprijine această inițiativă o pot face printr-un mesaj SMS care să conțină cuvântul "CRED" la numărul 8844 - 2 euro/lună.

"Mai avem nevoie de donații - cine nu a trimis și vrea să ne susțină, să trimită SMS cu "CRED" la 8844 și să doneze 2 euro pe lună. Ce e foarte important, acum de la 1 martie, pentru firme, pot să ne redirecționeze 20% din impozitul pe profit pe primul trimestru, practic fără niciun cost.

Cei 20% din cât au de dat la stat pot să ajungă la noi dacă au încredere în ceea ce facem. Noi am primit după emisiunea voastră și cu ce am mai promovat noi foarte multe sponsorizări și am fost foarte bucuroși și așteptăm în continuare să nu se alături firme.

