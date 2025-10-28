Situație bizară după aplicarea “Legii Bolojan”. O școală va fi reînființată după ce singurul elev înscris nu a putut învăța online

Decizia de desființare a fost luată de Inspectoratul Școlar Tulcea, la începutul anului școlar, conform Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscale FOTO: Hepta

O situație bizară a apărut la o școală din Delta Dunării, după aplicarea așa numitei “Legi Bolojan”, care prevede printre altele comasări de clase. Școala Gimnazială din satul Caraorman, structură a Școlii Gimnaziale Crișan din județul Tulcea, va fi reînființată, după ce, timp de două luni, singurul elev înscris a fost nevoit să învețe în sistem hibrid, conform deciziei Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Tulcea.

Decizia de desființare a fost luată de Inspectoratul Școlar Tulcea, la începutul anului școlar, conform Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscale, deoarece exista doar un elev înscris, în ciclul gimnazial, potrivit Edupedu.ro.

Acesta trebuia să învețe timp de două zile acasă și să meargă la școală în celelalte trei zile. Elevul avea semnal de internet slab sau inexistent acasă, iar ca să se deplaseze la școala din Caraorman trebuia să meargă cu barca, dar condițiile meteorologice din sezonul rece nu i-au permis acest lucru.

Ministerul Educației a precizat pentru sursa citată că la școală s-a mai înscris un elev, ceea ce obligă acum autoritățile să renunțe la soluția de tip hibrid și „în perioada imediat următoare să fie create condițiile organizatorice necesare pentru școlarizare în sistem tradițional a celor doi elevi.

Când va fi reînființată școala din Delta Dunării

Ministerul precizează că reînființarea ciclului gimnazial la Școala din Caraorman se va face începând cu anul școlar 2025–2026.

Clasele de gimnaziu fuseseră desființate, întrucât în clasa a VI-a era înscris un singur elev. În urma consultării cu părinții, ISJ Tulcea stabilise ca elevul să participe la cursuri în sistem hibrid: două zile cu prezență fizică la Crișan (cu transport asigurat de primărie) și trei zile online.

Cu toate acestea, sistemul hibrid nu asigura condiții adecvate de învățare, din cauza problemelor de conectivitate la internet.

De asemenea, deplasarea elevului la școala din Crișan era dificilă și riscantă, întrucât se realiza doar cu barca, iar în sezonul rece condițiile de transport deveneau periculoase.

Odată cu înscrierea unui al doilea elev, autoritățile vor organiza din nou cursurile gimnaziale la școala din Caraorman, în sistem clasic, asigurând astfel dreptul copiilor la educație în condiții normale.