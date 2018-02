A petrecut zece ani la închisoare, iar apoi a ajuns liderul unei mari companii. Cum a reușit o femeie să facă acest lucru

Foto: Pixabay.com

Ce spuneţi de o haină impermeabilă care se încălzeşte singură şi se poate transforma într-un sac de dormit? De astfel de invenţie este responsabilă Veronika Scott, 21 de ani, şi compania sa "The Empowerment Plan". După ce a absolvit facultatea ea a fondat "The Empowerment Plan", o organizaţie nonprofit care angajează părinţii (single parent) din adăposturi locale şi îi antrenează pentru a deveni croitorese/croitori şi care fac produsul menţionat mai sus. Astfel aceşti oameni au un loc de muncă cu un venit stabil, au o locuinţă şi-şi pot recâştiga independenţa.

Potrivit businessmagazin.ro, Veronika nu a construit compania de una singură şi a povestit pentru Forbes modul în care femeie care a petrecut zece ani la închisoare a devenit un lider în cadrul organizaţiei:

”Annis Maxwell avea 58 de ani când am întlnit-o şi tocmai fusese eliberată din închisoare, după zece ani. A presupus că nu-i voi oferi un job, dar am simţit ceva special la această femeie şi trebuia să-i dau şansa de a avea un nou început.

Am avut mare noroc că am angajat-o. Nu avea niciun motiv să aibă încredere într-o tânără de 21 de ani fără experienţă de business şi a riscat la fel cum am riscat şi eu. Am construit compania împreună. A devenit un fel de lider, o mamă a echipei. Credea foarte mult în ceea ce făceam. Abia după ce a murit în 2013 mi-am dat seama de amprenta pe care şi-a lăsat-o asupra mea. ”, a spus femeia.