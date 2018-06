A rămas fără ambii părinţi și a uimit pe toată lumea cu rezultatele la învăţătură. Povestea acestui copil a emoționat pe toată lumea

Un elev de clasa a VIII-a, rămas fără ambii părinţi răpuşi de cancer, a obţinut la Evaluarea Naţională nota 9.10, după ce a fost olimpic la geografie şi a obţinut premiul II, cu media 9.94, la finalul anului şcolar. Toate aceste rezultate au fost obţinute în condiţii grele de trai şi fără nicio oră de meditaţie

Sorin, proaspăt absolvent al clasei a VIII-a, la Şcoala Gimnazială din Jimbolia, nu mai poate visa nici măcar să îşi audă părinţii la telefon, atât mama cât şi tatăl copilului murind răpuşi de boală. La sfârşitul clasei a III-a, mama lui Sorin a murit de cancer, iar băiatul a rămas în grija tatălui. Pentru Sorin, tatăl său era totul. Era singura speranţă şi centrul universului său. După doi ani de la moartea mamei, când era în clasa a VI-a, Sorin şi-a pierdut şi tatăl, răpus la fel ca soţia sa, de cancer. Când vorbeşte despre părinţii săi, ochii lui Sorin se umezesc, dar copilul îşi păstrează tăria.

„A fost foarte greu. Încă mi-e dor de ei”, sunt singurle cuvinte pe care le poate spune Sorin.



„Sorin este un elev al şcolii noastre. A participat de trei ani la mai multe concursuri unde a obţinut menţiuni. Anul acesta am participat la olimpiada de Geografie, unde a obţinut locul trei pe judeţ. Este un rezultat deosebit”, a declarat directorul adjunct al Şcolii Gimnaziale Jimbolia, Răzvan Rusu, care a fost şi profesorul de geografie al lui Sorin.

Pe termen lung, visul său este să fie medic. Ştie şi ce fel de medic vrea să fie, iar specializarea nu a ales-o întâmplător, scrie adevarul.ro.

„Anul trecut am avut un accident de bicicletă şi mi-am rupt mâinile. Vreau să ajut alte persoane care sunt în situaţia în care am fost eu”, a mai spus Sorin. Pe termen scurt, Sorin are o singură dorinţă: să se poată întoarce să locuiască în Jimbolia, acolo unde este liceul la care îşi va continua studiile şi unde şi-a petrecut copilăria.