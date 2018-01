Foto: Pixabay.com

Doar câteva miligrame de ricină pot fi fatale. Substanța otrăvitoare poate duce la cedarea organelor, implicit deces. Cercetătorii nu au găsit până acum antidot împotriva acestei substanțe, dar un german în vârstă de 20 de ani ar putea să îi ajute în acest sens, căci este imun la ricină.

Ricina a fost folosită de mai multe ore pentru a comite crime și în tentative de asasinat. Puțini oameni au supraviețuit ricinei, o substanță extrem de toxică pentru care nu există antitod. Jacob, în vârstă de 20 de ani, nu trebuie să-și facă griji în ceea ce privește acestă substabță, informează libertatea.ro.

„Întotdeauna am știut că este ceva în neregulă cu sănătatea lui”, a spus mama tânărului. Într-adevăr, tânărul are probleme de sănătate, însă aceste probleme l-a făcut să fie imun la ricină. Tânărul are o malformație genetică din cauza căreia nu poate metaboliza fructoza.

„Sunt cunoscute doar două persoane în întreaga lume cu această malformație”, a spus Thorsten Marquardt, de la spitalul Universitar Munster.

Aceste două persoane locuiesc în Israel. Acum, însă, doctorii au descoperit că și Jacob are această malformație, care îl face să fie imun la ricină. Astfel, doctorii speră să obțină un antidot pentru această substanță toxică.