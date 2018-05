Alertă alimentară: 24 de copii au ajuns la spital cu toxiinfecție

Foto: Intact Images

Un număr de 24 de copii, cu vârste între 10 şi 14 ani, din localitatea băcăuană Dofteana, au ajuns, luni, la spital, cu o posibilă toxiinfecţie alimentară.



Potrivit reprezentanţilor ISU Bacău, copiii au fost duşi la spitale din două oraşe apropiate, Oneşti şi Moineşti, de către SMURD şi SAJ.



"La ora 11.50, ISU a fost anunţat despre o posibilă intoxicaţie alimentară în comuna Dofteana. La faţa locului s-au deplasat o autospecială de transport victime multiple, două ambulanţe de tip B şi una de tip C, şi trei ambulanţe din cadrul Serviciului Ambulanţă judeţean Bacău. Au fost preluaţi 24 de copii şi transportaţi la spitalele din Oneşti şi Moineşti", a declarat Andrei Grecu, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.



Directoarea şcolii din Dofteana, Ana Nicoleta Irimia, a declarat pentru Agerpres că acestor copii li s-a făcut rău după pauza mare, în care ar fi mâncat sandvişuri aduse de o firmă cu care şcoala are contract.



"Copiii s-au simţit rău şi am anunţat salvarea. Au acuzat stări de rău în jurul orei 10.00-10.30. Nu mai avem programul "laptele şi cornul", de pe 14 aprilie noi avem programul "masa caldă", derulat prin intermediul unei firme. Li s-au servit copiilor sandvişuri cu muşchi file, caşcaval, ardei, castravete. Nu aveau maioneză. Nu putem spune, însă, dacă din această cauză li s-a făcut rău. Unii dintre copii au venit cu pachet de acasă - cornuri, chips-uri, bomboane de ciocolată. Nu putem şti care este cauza", a declarat directoarea şcolii din Dofteana.