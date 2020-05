Arafat: Am evitat o situaţie care este dramatică, dar acum am ajuns în momentul în care ne batem joc de ce s-a făcut

"Dacă aveam situaţia pe care a avut-o Italia am fi îndrăznit o secundă să spunem că se exagerează? Dacă în România totuşi am evitat o situaţie care este dramatică, acum am ajuns în momentul care ne batem joc de ce s-a făcut.Dacă ar veni un val nou şi să înceapă să crească numărul cazurilor cred că nouă, ca autorităţi, ne va fi mult mai greu să gestionăm situaţia”, afirmă Arafat.

El a povestit că a fost sunat de către oameni care i-au spus că nu sunt de acord să li se ia temperatura la intrarea în spaţii închise.

"Nu e normal ca dacă persoana are febră să nu intre şi să meargă, mai bine, să se consulte la un medic?”, a spus Arafat.