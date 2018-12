Atenţie la mâncarea de Crăciun! Sfatul nutriționiștilor: Pentru a ne simţi bine de aceste Sărbători, ar trebui să mâncăm...

Foto: Pixabay.com

Nutriţioniştii recomandă ca de Crăciun să consumăm câte un fel tradiţional la o masă, să nu mâncăm multe alimente în acelaşi timp, precizând că salata de crudităţi este preparatul cel mai important deoarece ne ajută să păstrăm un echilibru.

"Cel mai bine ar fi să mâncăm câte un fel tradiţional la o masă, să nu le înghesuim, să nu amestecăm foarte multe alimente. Salata este singurul preparat care va însoţi mâncarea de porc, este întotdeauna bine venit, are antioxidanţi, are un efect de volum şi un efect probiotic, adică, va hrăni flora intestinală benefică, astfel încât, excesul din arsură şi prăjeală să nu facă daune atât de mari. Când vorbim despre salate, ne referim la fruze sau rădăcinoase, morcovi, ţelină, nu la salate foarte grele, merg şi cele de murături. Salata de boeuf este o salată grea, are maioneză, cartofi, mazăre, carne, nu se încadrează aici", a declarat nutriţionistul Cristian Mărgărit.

Specialiştii ne sugerează să fim atenţi şi la cantitatea de alcool pe care o consumăm.