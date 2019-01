Avea 27 de ani și era fericit cu soția lui. Într-o seară a băut foarte mult cu vecina lor și inevitabilul s-a produs. Femeia a fost devastată, l-a aruncat în stradă iar acum bărbatul doarme în mașină

Un tânăr a povestit despre întâmplarea care i-a distrus căsnicia. Bărbatul s-a îmbătat în urmă cu câțiva ani și a făcut amor cu vecina lui. Aceasta a rămas însărcinată și a făcut un băiețel care seamănă foarte mult cu bărbatul.

În cele din urmă, soția lui a aflat și l-a dat afară din casă. Tânărul doarme acum în mașină



”După o petrecere am făcut amor cu vecina mea. Am fost de acord să păstrăm secretul, dar soția mea a aflat și căsnicia mea s-a închieiat într-un mod foarte urât.

Eu am 27 de ani și soția mea 24. Vecina noastră are 31 de ani și era foarte apropiată de soția mea. Ne cunoșteam de 4 ani. Ea s-a despărțit de soțul ei în urmă cu trei ani și am dat o petrecere pentru a sărbători divorțul ei.

Soția mea s-a îmbătat și s-a dus acasă să doarmă, dar eu am rămas.

Lucrurile au scăpat de sub control și am ajuns să fac amor cu vecina noastră după ce toți ceilalți plecaseră acasă.

Trei luni mai târziu mi-a spus că era însărcinată și era cu siguranță copilul meu - pentru că nu întreținuse relații intime cu nimeni în ultimele șase luni.

Mi-a spus că nu vrea să fie cu mine și nu a avut să-mi distrugă căsnicia, așa că am fost de acord să o păstrăm între noi, thesun.co.uk.

Ea mi-a promis că nu i-ar spune niciodată copilului său care este tatăl lui. Băiatul seamnănă foarte mult cu mine.

Săptămâna trecută, mi-a invitat soția la o sticlă de vin într-o seară. Vecina nostră a fost atât de beată încât i-a zis că eu am sunt tatăl fiului ei.

Soția mea a fost distrusă. Le-a spus tuturor prietenilor și familiei noastre ce s-a întâmplat și nu vor să aibă de-a face cu mine, așa că acum dorm în mașină.”, a povestit tânărul.