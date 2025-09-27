Balul Speranței 2025, la Timișoara: peste 100.000 de lei au fost strânși pentru un centru dedicat vârstnicilor

1 minut de citit Publicat la 21:38 27 Sep 2025 Modificat la 21:38 27 Sep 2025

sursa foto: Ziua de Vest

Asociația Femeilor Antreprenor din România (AFAR) a organizat vineri, 26 septembrie, cea de-a 26-a ediție a Balului Speranței, un eveniment caritabil devenit tradiție la Timișoara.

Peste 300 de invitați din România, Germania și Italia s-au reunit pentru a susține proiectul AFAR de construire a Centrului Rezidențial pentru Persoanele Vârstnice „Fecioara Maria”, scrie Ziua de Vest.

În cadrul serii, au fost licitate obiecte de colecție, opere de artă și piese cu valoare simbolică, iar suma totală strânsă a depășit 100.000 de lei. Printre cele mai notabile momente s-au numărat adjudecarea unui tablou pictat de Paul Surugiu (Fuego) cu 7.000 de lei și a unei icoane din cupru datată 1861, pentru 10.000 de lei.

Evenimentul a avut și o componentă artistică, cu recitaluri susținute de Adriana Trandafir și Fuego, dar și cu o expoziție de artă semnată de creatori precum Petre Macsim, Ecaterina Schiwago sau Costel Pătrășcan.

Un moment special a fost dedicat omagierii Monicăi Micșă, fost vicepreședinte AFAR, plecată dintre noi în urmă cu câteva luni.

„Ediția din acest an a Balului Speranței a fost o reușită. Mulțumesc fiecărui participant, sponsor și susținător pentru solidaritatea arătată”, a transmis Maria Grapini, europarlamentar și președinte de onoare AFAR

Balul Speranței rămâne unul dintre cele mai importante evenimente caritabile din Timișoara, aducând împreună comunitatea locală și parteneri internaționali în sprijinul unor cauze sociale.