O mamă a descoperit viermi vii într-un burger cumpărat pentru copiii ei, în China

Femeia a cumpărat 4 burgeri pentru cei mici de la un restaurant din oraşul Taiyuan. După ce aceştia au mâncat doi burgeri, au păstrat restul pentru mai târziu. După câteva ore, mama lor a văzut ca mai mulţi viermi umblau pe masă, iar când a dat la o parte învelişul burgerilor, a rămas dezgustată.

A filmat momentul în care a descoperit viermii

În imaginile postate de ea pe social media, se vede cum deschide ambalajul unui burger Spicy Crispy Chicken, moment în care mai mulți viermi ies dintre feliile chiflei.

Ea a declarat ulterior că burgerii deja consumaţi de către copii nu aveau nicio urmă de viermi.

"Am lăsat ceilalţi burgeri în pungă, de dimineaţă. După-amiază, câteva ore mai târziu, copiii au vrut să mănânce restul aşa că am scos burgerii. Erau acoperiţi cu mai mulţi viermi mici aşa că am sunat la McDonald's pentru a cere explicaţii" a povestit femeia.

Reprezentanţii McDonald's au făcut declaraţii legate de subiect

McDonald's China susține că burgerii sunt de obicei gătiţi la o temperatură ridicată, deci în aceştia nu ar fi trebui să se afle şi alte vietăţi. Reprezentanții fast food-ului nu au menţionat dacă ei consideră a fi o problemă că femeia a găsit viermi în burgeri imediat după ce i-a desfăcut, însă au reiterat importanţa depozitării corecte a mâncării, în frigider.

În ciuda faptului că femeia a apărut şi în unele publicaţii din China, iar videoclipul a strâns un număr impresionant de vizualizări, nu este clar dacă se va închepe o anchetă.



