Casa Națională de Pensii și-a lansat noul portal. Ce trebuie să știe pensionarii și cum pot fi accesate serviciile platformei

Sediul Casei de Pensii a Municipiului București. Foto: Hepta

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și-a lansat noul portal, care centralizează informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, anunță instituția pe site-ul său.

Utilizatorii pot trimite cereri și consulta documente din contul personal, fără să fie prezenți fizic la sediul instituției.

Platforma face parte dintr-un proiect de digitalizare a sistemului public de pensii, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Conturile create pe vechiul site au fost portate pe noul portal, iar titularii se pot autentifica folosind aceleași credențiale.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, noua platformă a fost concepută astfel încât informațiile să poată fi identificate și accesate mai ușor. Meniul principal are mai puține categorii, iar serviciile sunt grupate într-o structură simplificată, .

Titularii conturilor au acces la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă și boli profesionale. Tot aici sunt disponibile formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice.

CNPP anunță că a simplificat procedurile de înregistrare pe noua platformă

Relația platformei cu Spațiul Virtual Privat, SPV, este importantă.

Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online toate categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de CNPP, fără să mai fie necesară deplasarea la casa teritorială de pensii.

Prin SPV, ei își pot verifica stagiile de cotizare și contribuțiile virate la Pilonul II. Tot aici, pot fi consultate decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic, denumit e-Talon. Portalul include, de asemenea, un modul pentru simularea drepturilor de pensie, care permite utilizatorilor să obțină informații orientative privind drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate.

CNPP anunță și simplificarea procedurii de creare a unui cont. Dintre cele trei modalități de înregistrare disponibile, două se desfășoară integral în mediul digital și nu presupun prezența solicitantului la sediul instituției. Una dintre variante este autentificarea prin ROeID, sistemul național de identificare electronică.

Potrivit CNP, noua platformă este optimizată pentru utilizarea de pe calculator, tabletă și telefon mobil și respectă cerințele actuale de accesibilitate, pentru ca serviciile să poată fi utilizate cât mai ușor de către toți cetățenii.