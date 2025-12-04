Casele de Ajutor Reciproc sunt luate cu asalt de pensionarii care solicită împrumuturi pentru a putea supraviețui scumpirilor

Pensionarii pot beneficia de validarea documentelor de vechime. Foto: Getty Images

Într-un an marcat de proteste, austeritate, taxe şi impozite majorate, acum, pentru mulţi pensionari, soluţia pentru sărbători sunt împrumuturile. La Casa de Ajutor Reciproc din Gorj, zilnic zeci de oameni vin pentru a cere sume din care să pună măcar un cozonac pe masa de sărbători şi un cadou sub brad pentru nepoţi. Fără ajutor, spun ei, le-ar fi imposibil să se descurce doar cu pensia.

Casele de ajutor reciproc sunt asaltate de cereri din partea persoanelor vârstnice prin care solicită împrumuturi. Fără ele, pensionarii nu reușesc să plătească lunar toate facturile la utilități, să-și cumpere medicamentele și să le ajungă și de traiul de zi cu zi. Iar în această perioadă, de sărbători, cererile s-au dublat.

"Acum, cu Sărbătorile, vreau să-mi scot din fondul meu o sumă modică, să dau la nepoti, să le fac cadouri", a afirmat o femeie.

"Pensia mică, da. Tot scump, din ce în ce mai rău. (n.r. - dacă nu aţi lua împrumut, aţi putea să faceti Sărbătorile) Nu, n-ai cum", a s-a plâns un bărbat.

Pensionarii, salvaţi de împrumuturile de la C.A.R

Este soluţia salvatoare pentru pensionarii cu venituri mici. Iar pentru a le fi mai uşor, Casele de Ajutor Reciproc vin şi cu promoţii.

"Acum, pentru Sărbătorile de iarnă, din nou am venit cu împrumut promoţional în vederea ajutării celor care au venituri mici şi chiar au nevoie de a-şi suplimenta veniturile ca să poată face faţă cheltuielilor", a declarat Alexandru Tudoroaia, preşedinte Casa de Ajutor Reciproc Tg. Jiu.

Acelaşi fenomen al împrumuturilor, spun reprezentanţii CAR-urilor, se repetă şi în preajma Sărbătorilor pascale.