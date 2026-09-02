Doar 5% dintre români ar avea loc în adăposturi în caz de război. Numărul acestor construcţii a scăzut dramatic în ultimii ani

Câţi români pot fi protejaţi în adăposturile civile. Sursa foto: captură video

La Arad, au fost pregătiri pentru situaţii neprevăzute şi periculoase. Sirenele au sunat în oraş, iar oamenilor li s-a cerut să intre în adăposturile civile din oraş. Doar 5% dintre români ar putea fi protejaţi în adăposturile civile existente, în caz de război. Numărul acestora a scăzut dramatic în ultimii ani, în toată ţara. De la peste 7.400 am ajuns la puțin peste 5.000.

Au fost simulări de atac aerian la Arad, iar locuitorii care au auzit sirena ar fi trebuit, în mod normal, să se adăpostească.

"Încercăm să pregătim populaţia pentru a şti ce să facă în cazul unui atac aerian", a declarat Teodor Georgian, consilier protecţie civilă.

"Sunt utile aceste informaţii pe care le-am primit, sperăm să nu avem nevoie de astfel de situaţii", a declarat locatara unui bloc, care, în cadrul exerciţiului, s-a refugiat la subsolul clădirii.

"Ne bucurăm că impactul exerciţiului a fost unul pozitiv, au fost mulţi locatari care au ales să coboare în adăpostul de protecţie civilă, însă, mai mult decât atât, au existat persoane din staţia de tramvai, care, la auzul sirenei de alarmare, au decis să participe la exerciţiu", a afirmat o reprezentantă a Pompierilor.

Adăposturile din România sunt abandonate sau transformate în depozite

Unul din subiectele cele mai sensibile este cel al adăposturilor de apărare civilă din România. Într-un procent covârșitor, acestea se află într-o situație deplorabilă: abandonate, blocate, transformate în depozite ad-hoc de obiecte casnice.

Aceste adăposturi se află în administrarea primăriilor și consiliilor județene. Aceste structuri ale administrației locale nu acordă atenția cuvenită acestor spații cruciale pentru adăpostire în caz de război, catastrofe naturale sau urgențe civile de amploare.

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a acordat un interviu exclusiv Antena 3 CNN pe acest subiect sensibil, în februarie.

"Din păcate, adaposturile de protecție civilă, rolul lor principal este protejarea populației de obiectele căzătoare în situațiile unor conflicte armate, unde există rachete, drone și așa mai departe.

Probabilitatea de a avea astfel de conflict rămâne una foarte mică. Necesitatea de a ne pregăti este alta. Pregătirea este obligatorie, deci este necesară și trebuie să fie realizată, pentru că, chiar dacă probabilitatea este foarte mică, această nu este zero. Și rămâne că pregătirea este necesară și este obligatorie", a afirmat Arafat.