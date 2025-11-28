Centrul de recuperare de la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului din Capitală a fost renovat. Mii de copii ajung aici anual

Publicat la 14:01 28 Noi 2025

Centrul de recuperare de la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului din Capitală a fost renovat. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

Mai multe şanse în recuperare şi integrare pentru copiii cu dizabilități, întârzieri în dezvoltare şi pentru cei cu afecţiuni neuromotorii. Spațiul dedicat recuperării medicale de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului din Capitală a fost renovat, modernizat şi echipat cu dotări de ultimă generaţie. Anual, în centru ajung peste 5.000 de copiii, dintre care peste 1.200 sunt pacienți cu afecțiuni neurologice. Atât copiii cât şi adolescenţii pot beneficia de programe de recuperare pe termen lung, atfel încât să-şi depăşească limitele fizice și cognitive.

Pentru Andrei, ajutorul pe care il primeşte zilnic în centru de recuperare înseamnă speranţă şi încredere. Copilul s-a născut cu o luxaţie la genunchi, are scolioză, cifoză şi afecţiuni ortopedice. Însă niciun diagnostic nu îl împiedică să zâmbească şi sa făcă progrese.



Andrei, pacient: "Păi terapeutul îl ajută pe copil să să facă exercițiile corect îl și susține cu moral. (Dar contează un spațiu?) Da, pentru că de exemplu îl face pe copil să fie mai atras de astfel de spații și să se simtă confortabil în într-un centru de kinetoterapie."



Irina, mama lui Andrei: "Întâmplarea a făcut că acum 3 ani, din păcate, lucrurile am luat iarăși de la capăt și am început aici, am găsit un loc foarte prietenos pentru el și iată că venim aici cu drag în fiecare zi."



Spațiul dedicat recuperării medicale al Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului a fost renovat şi dotat cu echipamente de ultimă generaţie. Noul centru include: două săli complet dotate pentru intervenție terapeutică şi aparatură modernă, adaptată terapiilor pediatrice complexe.



Dr. Ana Maria Iosupescu, medic specialist psihiatrie pediatrică, coordonator CSM INSMC: "În primul rând e o lărgire a spațiilor, pentru că vor fi împărțite mai multe săli și există situații când sunt copii foarte mici și mai plâng în timpul intervențiilor și să fie separați când se face kinetoterpie. Cele mai frecvente probleme sunt tulburările de dezvoltare, întârzierile de limbaj și despre autism, hiperchinetice, ADHD, semnalate cand copiii ajung la școală."



Cei care au vrut să ofere speranţă şi sprijin permanent micilor pacienți şi-au unit forţele. Modernizările au fost posibile prin fonduri private.



Dr. Adina Negoiță, CEO & Fondator Clinica Medikalivși Președintele Asociației Medikali: "Aceste servicii de kinetoterapie și fizioterapie sunt foarte importante în dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a unui copil și îmi doream foarte mult să mă implic într-un astfel de proiect. Este nevoie să ai și un centru bine echipat, dotat corespunzător pentru acești copii minunați care trebuie să se dezvolte și să se recupereze într-un mediu cât mai plăcut, dotat corespunzător. "



Iulia Iana, director marketing companie dezvoltare imobiliară: "La final beneficiarul este copilul, dar și părintele și mai ales noi cei care suntem părinți, simțim cât de important este să ajuți comunitatea. "

Victoria Olteanu, președinte al Asociației "Din Grijă pentru Copii": "Cred că doar împreună se pot schimba lucuri, inaugurăm în spațiu care a pornit de la o un zvâc de idee, l-am visat, ni l-am dorit."

Conf. dr. Oana Toader, Medic primar, manager al INSMC "Alessandrescu–Rusescu: "Pentru copii, nu este doar un spațiu, este un mod nou și european de a aborda sănătatea mintală și recuperarea emoțională a copilului."



Serviciile de recuperare medicală din Centrul de sănătate mintală al Institutului sunt oferite în mod gratuit, pe termen nedeterminat.