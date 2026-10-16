"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore

<1 minut de citit Publicat la 10:59 16 Oct 2026 Modificat la 11:02 16 Oct 2026

"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore. Sursa foto: Poliția Locală Iași / Facebook

Un bărbat cunoscut pentru că practică cerșetoria în Iași a fost sancționat de Poliția Locală, asupra lui s-a găsindu-se o sumă mare de bani.

În doar 8 ore, acesta ar fi adunat 9.147 de lei de la trecători, sumă care a fost găsită asupra lui. Suma a fost confiscată de Poliția Locală, informează pagina sa de Facebook a instituției.

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Bărbatul în cauză este cunoscut Poliției Locale din Iași pentru că practică cerșetoria și conduce un autoturism Lexus.

După stabilirea identității, acestuia i s-a întocmit proces-verbal de constatare a contravenției și a fost amendat.