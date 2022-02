Ciprian Marica, reacţie după invazia Rusiei: "Cum să distrugi viețile oamenilor nevinovați? Doamne ferește, ce vremuri am ajuns să trăim?”

"Am trăit în Ucraina! Am muncit, am iubit, am întâlnit oameni deosebiți, am de-acolo amintiri minunate.

Sunt șocat de ceea ce se întâmplă astăzi! Ce naiba se întâmplă cu lumea asta? Cum să distrugi viețile oamenilor nevinovați?

Cum să asiști impasibil la moartea unor copii, a unor bătrâni, a unor oameni care nu fac altceva decât să trăiască?

Doamne ferește, ce vremuri am ajuns să trăim! Să ne rugăm pentru pace și pentru toți oamenii din Ucraina", a scris Ciprian Marica pe pagina sa de socializare.

O avertizare de raid aerian a fost emisă de autoritățile orașului Kiev. Tuturor locuitorilor li se cere să caute adăposturi subterane. Sirenele se aud în tot orașul.

”O amenințare aeriană a fost declarată la Kiev! Solicităm tuturor să urmeze urgent adăpostul de apărare civilă!”, se arată pe site-ul guvernamental al Ucrainei.

Primarul capitalei a declarat că patru stații de metrou vor fi folosite ca adăposturi antiaeriene.