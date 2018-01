Codul galben de ceaţă, prelungit în jumătate din ţară. Porturi închise şi trafic dificil, pe mai multe artere

Foto: pixabay.com

UPDATE 11.31 - Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă şi chiciură care vizează 21 de judeţe din sudul, sud-estul, vestul şi nord-estul ţării, valabile în următoarele ore.



Potrivit ANM, între orele 11:00 - 14:00, în zona joasă a judeţului Buzău, precum şi în judeţele Brăila, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu şi Călăraşi, va fi ceaţă, care va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. De asemenea, vor fi şi depuneri de chiciură.



Tot până la ora 14:00, în judeţele Constanţa şi Tulcea va fi ceaţă, care va determina vizibilitate scăzută local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Şi aici va fi depunere de chiciură şi se va forma gheţuş, în funcţie de condiţiile locale.



Între orele 11:00 şi 13:00, ceaţa va afecta judeţele Olt (localităţile: Corabia, Brastavăţu, Bucinişu, Cilieni, Deveselu, Gârcov, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Izbiceni, Obârşia, Orlea, Redea, Rotunda, Rusăneşti, Scărişoara, Ştefan cel Mare, Studina, Tia Mare, Traian, Urzica, Vădastra, Vădăstriţa, Vişina, Vişina Noua, Vlădila) şi Dolj (Băileşti, Bechet, Calafat, Dăbuleni, Segarcea, Afumaţi, Amărăştii de Jos, Amărăştii de Sus, Apele Vii, Bârca, Bistreţ, Călăraşi, Cârna, Catane, Celaru, Cerat, Cetate, Cioroiaşi, Ciupercenii Noi, Daneşi, Desa, Dobreşti, Dobroteşti, Dranic, Galicea Mare, Gângiova, Ghidici, Gighera, Giurgiţa, Goicea, Măceşu de Jos, Măceşu de Sus, Maglavit, Mârşani, Moţăţei, Negoi, Ostroveni, Piscu Vechi, Poiana Mare, Rast, Rojişte, Sadova, Seaca de Câmp, Siliştea Crucii, Urzicuţa, Valea Stanciului).



Până la ora 13:00 va fi ceaţă şi în zonele joase ale judeţelor Timiş, Arad şi Caraş-Severin, iar până la ora 12:00 în judeţele Vrancea (zona joasă), Iaşi (Ciorteşti, Dolheşti, Drăguşeni, Ipatele, Ţibăneşti), Botoşani (Darabani, Adăşeni, Avrămeni, Conceşti, Coşuşca, Drăguşeni, Havârna, Hudeşti, Manoleasa, Mileanca, Mitoc, Păltiniş, Rădăuţi-Prut, Săveni, Ştiubieni, Ungureni, Viişoara, Vlăsineşti), Vaslui (Huşi, Vaslui, Arsura, Băceşti, Bălteni, Bogdana, Boţeşti, Buneşti-Avereşti, Codăeşti, Cozmeşti, Creţeşti, Dăneşti, Deleşti, Dragomireşti, Drânceni, Duda-Epureni, Dumeşti, Fereşti, Gârceni, Ghergheşti, Ivăneşti, Laza, Lipovăţ, Micleşti, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Negreşti, Olteneşti, Oşeşti, Pădureni, Poieneşti, Pungeşti, Puşcaşi, Rafaila, Rebricea, Soleşti, Stănileşti, Ştefan cel Mare, Tanacu, Tătărăni, Todireşti, Valeni, Voineşti, Vultureşti, Zăpodeni), Bacău (zona joasă) şi Galaţi ceaţa va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. De asemenea, va fi depunere de chiciură.



Tot până la ora 13:00, următoarele judeţe vor fi afectate de ceaţă şi chiciură: Braşov (localităţile: Braşov, Codlea, Făgăraş, Ghimbav, Râşnov, Săcele, Zărneşti, Beclean, Bod, Bran, Budila, Cristian, Crizbav, Drăguş, Dumbrăviţa, Hălchiu, Hărman, Mândra, Părău, Prejmer, Recea, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Şercaia, Şinca, Tărlungeni, Ucea, Viştea, Voila, Vulcan), Sibiu (Avrig, Arpaşu de Jos, Cârţa, Porumbacu de Jos) şi Covasna (Sfântu Gheorghe, Covasna, Târgu Secuiesc, Arcuş, Bodoc, Boroşneu Mare, Brateş, Breţcu, Catalina, Cernat, Chichiş, Dalnic, Dobârlău, Ghelinţa, Ghidfalău, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Mereni, Moacşa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Turia, Valea Crişului, Zăbala, Zagon).

-----------------

Știrea inițială 09.27

Administraţia Naţională de Meteorologie a anunţat că mai multe judeţe se află, duminică dimineaţa, sub atenţionare cod galben de ceaţă. Din cauza acestui fenomen, vizibilitatea este scăzută pe mai multe artere, iar porturile Constanţa Nord şi Constanţa Sud Agigea au fost închise.

Astfel, până la ora 11 sunt sub atenţionare cod galben de ceaţă judeţele Buzău, Brăila, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Braşov, Harghita, Sibiu, Covasna, Timiş, Arad şi Alba. Vizibilitatea scade local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, iar pe alocuri este posibilă chiciura.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că din cauza ceţii traficul auto se desfăşoară dificil pe mai multe artere rutiere din ţară. Pe autostrada A2 Bucureşti – Constanţa traficul rutier se desfăşoară îngreunat din cauza ceţii care a redus vizibilitatea între 100 şi 150 de metri.

De asemenea, din cauza ceţii porturile Constanţa Nord şi Constanţa Sud Agigea au fost închise traficului maritim şi fluvial.