Ion Cristoiu: România are nevoie de măsuri strategice după criză, dar Iohannis e ocupat cu PSD

Toate statele care au din acest palier al strategiei care au nişte rezultate, noi nu trebuie să inventăm apa caldă. Practic soluţia este una de a-ţi alege cîteva domenii foarte clare în care să investeşti, în care să aloci la propriu resurse pe criteriu de competenţă şi, în momentul acelea, zonele respective, dacă le-ai ales corect – şi aici avem cîteva exemple destul de clare – vor începe să-ţi genereze dezvoltare. Şi spun asta pentru că noi susţinem de mult timp necesitatea de a face investiţii în suprastructura mare. De a le face nu de a vorbi despre ele. (...) Strategie înseamnă să-ţi asumi că investeşti bani în infrastructură, pentru că infrastructura e ca un sistem circulator la om, îţi dezvoltă, după aceea toate celelalte servicii de suport. Dacă ai nişte zeci de mii de muncitori care-ţi fac autostrăzi, care îţi construiesc spitale regionale, oamenii aceia trebuie să mănînce, trebuie să doarmă, trebuie să se îmbrace brusc creezi o zonă de locuri de muncă şi de creştere economică unde nu ştiu dacă e necesar să aducem oameni din Vietnam, şi din India şi din China, dar foarte probabil putem să aducem români care lucrează în construcţii, în momentul de faţă în Vestul Europei. Pentru că anul trecut în campania de prezidenţiale am vizitat mai multe ţări, am fost candidatul care chiar a făcut turneu electoral. Am fost în toate judeţele, am fost şi în Europa, în foarte multe state şi am discutat cu muncitorii români plecaţi, unii cu familia, unii singuri şi 90% dintre ei mi-au spus că s-ar întoarce acasă, chiar la un venit ceva mai mic care să le permită însă să-şi ducă copiii la şcoală şi să aibă o viaţă decentă şi asta vorbind de măsuri economice care ar fi soluţia, dacă ar fi de lucru şi dacă ar fi lucrări, nu doar aşa că renovezi o vilă, ci lucrări mari de infrastructură. Alegi cîteva domenii – infrastructură mare, IT, sectoare agricole punctuale, pentru că la noi, nu ştiu dacă aţi observat, ceva aproape hilar, o dată la doi trei ani se schimbă prioritatea. Într-un an este prioritar porcul, după aia a venit un alt ministru, domnule, oaia, mergem pe oaie. Faptul că se schimbă priorităţile după cum trece Vodă prin lobodă la minister este un lucru care arată că n-avem nici o strategie. În momentul în care ai 4-5 direcţii în care investeşti şi tu ca ţară să aloci resursele, vei avea plăcuta surpriză să vezi că domne aceea îşi produce valoare în Produsul Intern Brut, îţi produce locuri de muncă. Pentru că nu întîmplător industria IT – şi România este astăzi una dintre ţările relevante în industria IT – asta s-a întîmplat pentru că acolo, întîmplător, a fost un pic de strategie şi un pic de strategie iată s-au văzut nişte rezultate. Păi dacă luăm o strategie similară pe alte patru-cinci domenii probabil că am putea să facem nişte paşi importanţi ca ţară. Asta am spus şi asta e şi poziţia USR şi poziţia alianţei USR-PLUS>.

