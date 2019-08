Dar și Har. Cum îți poți schimba singur destinul

Sursă: Captură Antena 3

Dana Ștefănescu e dovada că, indiferent de vârstă și de drumul profesional pe care am pornit, niciodată nu e târziu să o luăm de la zero și să pășim pe un târâm care ne-ar face mai fericiți. Dana și-a schimbat radical cariera și și-a urmat pasiunea. A făcut 24 de ani avocatura, dar la un moment dat a simțit că nu se mai regășește în ceea ce făcea. A luat decizia să renunțe și și-a găsit un nou talent, fotografia.

„Am simțit că nu mai este ce trebuie și atunci am luat decizia. M-am lăsat pur și simplu și acest talent a venit foarte repede. L-am descoperit la nici 6 luni după ce am renunțat la avocatură”. Așa, și-a găsit talentul: fotografia.

„Îmi duceam fetița la grădiniță prin Piața Romană și tocmai bine până la prânz mă duceam prin București. Așa am descoperit colțișoarele minunate din București. Am început să le postez pe Facebook convinsă că nimeni nu se va uita, dar norocul meu e că au fost foarte multe persoane de cultură în lista mea care m-au încurajat și așa am continuat până în ziua în care poza de la Carul cu Bere a făcut înconjurul lumii”, a spus Dana Ștefănescu la „Dar și Har”.