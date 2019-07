Dezvăluire șocantă în cazul crimelor din Caracal. Un bărbat a fost dat dispărut acum doi ani, în condiții similare. Vasile Gheorghe avea o sumă mare de bani la momentul când a fost văzut ultima dată

Cazul crimelor din Caracal pare mult mai complicat decât este. Se pare că încă un bărbat a dispărut în condiții similare, în anul 2017. Vasile Gheorghe a dispărut de acasă la începutul lunii august 2017, iar familia nu a reușit nici până în momentul de față să obțină vreo informație cu privire la acest caz.

Bâtărânul în vârstă de 82 de ani obișnuia să meargă cu taxiul și chiar să ia curse la ocazie. Fost maestru militar la Deveselu, Vasile Gheorghe, deținea o suma mare de bani în momentul în care a dispărut.

Bărbatul avea de asemenea și o pensie destul de consistentă. Fiica lui a transmis nenumărate mesaje autorităţilor, însă nimeni nu i-a dat niciun răspuns.

''Buna ziua. Sunt Liliana Popescu și vreau să vă zic ca tatăl meu, VASILE GHEORGHE, a dispărut in 15 August 2017 tot în Caracal. Acum 2 ani! Niciodată nu m-a contactat cineva de la poliție sa-mi spună ceva...și ori de câte ori am sunat eu îmi spuneau ca nu au nimic sa-mi spună! Un dosar doar cu declarațiile noastre, nimic altceva! Poliția din Caracal nu a facut nimic in cazul dispariție tatălui meu! Ni-mic! Poate, acum, se va face ceva și pentru tatăl meu, va rog'', transmite fiica omului dispărut din Caracal.