DNSC avertizează că a crescut numărul tentativelor de fraude telefonice care vizează utilizatorii Revolut. La ce trebuie să fim atenți

Atacatorii se folosesc de alias-uri pentru a ascunde adresa reală / sursa foto: Getty Images

Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizați utilizatorii Revolut a înregistrat o creștere semnificativă, mai ales în perioadele de cumpărături online, cum a fost BlackFriday, arată Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Escrocii pretind că sunt angajați Revolut ca să-i convingă pe români să le ofere date sensibile precum PIN-ul sau codurile de autentificare.

„În contextul intensificării activităților de shopping online, inclusiv a campaniilor de Black Friday, Revolut semnalează o creștere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), în care atacatorii pretind că reprezintă platforma financiară, o bancă sau o instituție publică.

Scopul acestor apeluri este de a convinge victimele să confirme tranzacții fictive, să trimită bani într-un 'cont sigur' sau să divulge date sensibile precum PIN-uri, coduri de autentificare sau informații personale. Fraudatorii folosesc numere de telefon care par legitime, uneori cu prefix românesc, și adoptă un ton urgent sau autoritar pentru a presa utilizatorii să acționeze rapid. Unii apelanți se prezintă chiar drept agenți ai serviciului de suport Revolut”, notează specialiștii, potrivit Agerpres.

În acest context, reprezentanții Revolut transmit un mesaj foarte clar: 'We'll only ever call you through our secure app' ('Vom apela doar prin aplicația noastră securizată'.

Astfel, platforma precizează că nu contactează niciodată utilizatorii prin apel telefonic direct, decât dacă un apel a fost stabilit anterior prin chat-ul din aplicație.

„Orice apel primit 'din senin' - indiferent de numărul afișat sau de explicație - trebuie considerat o tentativă de fraudă”, subliniază compania.

De asemenea, Revolut nu va solicita, niciodată, în timpul unui apel, trimiterea banilor într-un „safe account”, efectuarea unei plăți de orice fel, ignorarea avertismentelor din aplicație sau transmiterea PIN-ului, a codurilor OTP sau a datelor personale.

Experți DNSC menționează că semnele clare ale unei înșelătorii de tip spoofing sunt:

apelul vine direct pe telefon, nu prin aplicația Revolut;

este nesolicitat și apare neașteptat;

apelantul nu vorbește fluent limba română sau adoptă un ton presant;

este invocată o tranzacție de care nu știi;

ești îndemnat să trimiți bani, să oferi date sau să instalezi aplicații suspecte.

Conform Revolut, autentificarea utilizatorului chiar înainte de inițierea unui apel din aplicație elimină posibilitatea intervenției fraudatorilor.

În același timp, utilizatorii serviciilor procesatorului de plăți recomandă ca, în cazul primirii unui apel suspect, destinatarii să închidă imediat apelul, să verifice în aplicație (în chat) dacă Revolut a încercat să îi contacteze, să raporteze incidentul în aplicație și la autorități (ANCOM, DNSC, Poliția Română), precum și să nu trimită bani și să nu divulge nicio informație personală.

Statisticile oficiale relevă faptul că, în 2024, sistemele automate și echipa de prevenire a fraudelor din cadrul Revolut au reușit să blocheze tranzacții frauduloase de peste 600 milioane de lire sterline.