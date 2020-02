Dragobete. Trimite-i persoanei iubite cele mai haioase mesaje de dragoste

Dragobete. “Chiar dacă nu am tuse, durere-n gât, frisoane şi stări de oboaseală, dragostea pentru tine mă băgă-n boală”.

Dragobete. „M- am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe tine. Abia atunci am realizat cât de bogat sunt!”

Dragobete. „Dimineaţa nu mănânc, mă gândesc la tine, la amiază nu pot mânca, mă gândesc la tine, seara nu pot mânca, mă gândesc la tine, iar noaptea nu pot dormi de foame!”

Dragobete. „Picioarele tale sunt obosite? Pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua….”

Dragobete. „Dacă te simţi singură, voi fi umbra ta. Dacă ai nevoie de o îmbrăţişare, te voi primi în braţele mele. Dacă vrei să fii fericită, o să fiu zâmbetul tău. Dacă ai nevoie de bani… aşteaptă-ţi salariul!”

Dragobete. “In felul meu nespus de omenesc, tanjind mereu sa-ti definesc faptura,gresesc si ard si pierd si te iubesc….”

Dragobete. “Sunt o picatura de ploaie strivita intre pleoapele tale grele de visuri. Sunt un gand hoinar, ratacit in parul tau, roua diminetii tarzii incediate de soare, secunda boaba de nisip cazuta in clepsidra fara de sfarsit. Sunt firul de iarba peste care treci acum grabit, sunt frunza pe care o tii ingandurat intre degete. Sunt raza de soare care iti mangaie privirea, sunt ultima silaba pe care as dori sa o rostesti inainte de a visa si primul tau gand… Iubitul meu, ochii tai deschid spre mine universuri, zambetul tau ma imbata de o betie cereasca. Atingerea ta e pentru mine curcubeul, sarutul tau…sfarsitul unei lumi si nasterea alteia. Iubitul meu esti vis si … durere. Daca viata mea ar fi o clipa petrecuta alaturi de tine, nu mi-as dori alta. O clipa sa ma privesti, sa imi zambesti, sa ma atingi, sa ma saruti.Te mai astept o viata…S i ce altceva as mai putea sa iti ofer decat doi ochi caprui, frumosi si un zambet cald, care sa iti calauzeasca pasii zi de zi!”

Dragobete. “Un om e un inger cu o singura aripa si are nevoie si de cealalta aripa pentru a putea zbura.”

Dragobete. “Ai aparut in viatza mea ca o puternica raza de soare ce mi-a adus in suflet caldura si gingasia nesfarsita, cu zambetul tau m-ai invatat sa cunosc blandetea pana atunci necunoscuta, sarutul tau mi-a daruit dulceata ta nemaiintalnita, ochii tai senini mi-au aratat ca dragostea exista, iar trandetea si frumusetea sufletului tau mi-au cucerit inima. Dragostea este intotdeauna gat sa ierte, sa aiba incredere, sa spere si sa indure orice urmeaza. Dragostea e ca vantul, nu o poti vedea dar o poti simti.. Se intampla in viata sa iubesti dar sa fi rania, iti iei viata de la capat vrei sa uiti tot, dar amintirile sunt mereu in inima ta amintindu-ti ca iubire e cel mai frumos lucru care te poate condamna la suferinta.”

Dragobete. “Am scris pe cerul albastru, dar norii mi-au sters cuvintele. Am scris pe tarmul marii, dar valurile mi-au sters cuvintele. Am scris pe pamantul din gradina mea, dar vantul mi-a spulberat cuvintele. Am scris pe inima mea si nimeni si nimic nu-mi va putea sterge numele tau”

Dragobete. “Vreau sa fii cuminte ca un ingeras, curata ca roua pe petalele de flori,parfumata ca padurea de salcami infloriti, imbatatoare ca aerul muntilor inzapeziti si ametitoare ca inaltimea unei cascade ce nu are sfarsit! fie misterul sarutului tau imens ca apusul soarelui in largul marilor, statornica fie dragostea ta ca stanca in lupta cu valurile,sa fii asa pentru o persoana, altfel fara rost sunt toate. Priveste in jur, esti UNICA, gaseste UNICUL , si nu mai privi in jur…”

Dragobete. “Ador clipele in care imi esti alaturi si urasc tot ce ne desparte… o viata am si de aceea nu vreau sa am rabdare… vreau sa te fac sa te simti “cel mai iubit dintre pamanteni”… imi permiti?”

Dragobete. “In lume sunt 8 minuni… 7 dintre ele le stie toata lumea dar pe a 8-a o stiu doar eu… aceea esti tu iubirea mea !”

“10% te vreau, 20% ma gandesc la tine, 30% imi amintesc de tine, 40% te respect, 50% imi lipsesti, 60% am nevoie de tine, 70% te plac, 80% ma innebunesti, 90% te ador, 100% te iubesc !”

Dragobete. “Tu vei fi mereu langa mine, timpul ce trece va sta. Si rasaritul cu apusul… poate, se vor saruta.”

Dragobete. “Mi-au eliberat certificatul medical si mi-au spus ca sufar de iubire acuta, mi-au recomandat caldura corporala si anestezie pe baza de sarut… Ce-ai zice sa ma ajuti sa urmez tratamentul?”

Dragobete. “Inima unui indragostit e ca o usa, se deschide atunci cand nu te astepti si nu intotdeauna la usa este cine trebuie.”

Dragobete. “Cand ma uit la soare, te vad pe tine: cand ma uit la luna te vad pe tine: cand ma uit la mare , te vad pe tine! Da-te la o parte din fata mea!”

Dragobete. “Daca-s fi o lacrima in ochii tai, m-as rostogoli pe obraz sa-ti ating buzele. Daca tu ai fii o lacrima in ochii mei, nu as mai plange niciodata de frica sa nu te pierd!”

Dragobete. “Sa iubesti inseamna sa doresti in fiecare clipa sa-i auzi glasul… rasul, sa iubesti inseamna sa tremuri de neliniste si sa tresari de bucurie, sa iubesti inseamna sa te oferi din toata fiinta ta celui ccare-ti tine loc de soare.”

Dragobete. “Cand cineva va putea scrie cu un cub de gheata pe soare inseamna ca te va iubi mai mult ca mine.”