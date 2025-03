Eliminarea facilităților fiscale din agricultură duce la creșterea prețurilor la raft: „Se va vedea în inflația de anul acesta”

Prețurile la raft ar putea crește în perioada următoare. Foto: Getty Images

Eliminarea facilităților fiscale din agricultură a crescut costurile de producție și procesare, impact care se va resimți și la prețurile de la raft. Autoritățile încearcă să sprijine producătorii prin finanțări, însă birocrația rămâne un obstacol major, astfel că investițiile au ajuns să se facă tot mai greu, pentru că avizele întârzie.

De la începutul anului, Guvernul a eliminat facilitățile fiscale de care beneficiau angajații din agricultură, IT și construcții. Decizia a fost luată pentru a nu risca să pierdem bani din PNRR. Cu toate acestea, măsura a lovi din plin industria, mai ales cea alimentară, care a fost nevoită să acopere acele facilități pentru a nu pierde angajații.

„Aceste sume și subvenționarea fost eliminate ne-au obligat pe noi, procesatorii, să menținem să suportăm din propria cheltuială aceste facilități, ceea ce sigur înseamnă că pentru noi e foarte greu ca dintr-o creștere a productivității pe termen scurt să reușim să acoperim aceste pierderi. Acest lucru sigur se va vedea într-o oarecare măsură în inflația de anul acesta”, a declarat Radu Timiș- CEO companie de procesare mezeluri.



„A fost un impact financiar pe cashflow operațional imens și pentru noi suntem peste 4.400 de angajați și vă dați seama ce impact a avut, pentru că nu a vrut ca angajații noștri să suporte această presiune. A trebuit compania să o suporte. Toți angaații noștri nu au suferit niciun fel financiar aceste lucruri”, a declarat Octavian Păltănea, director dezvoltare companie de procesare carne.

Lipsa predictibilității nu este singura problemă cu care se confruntă sectorul agricol și alimentar. De multe ori, producătorii se lovesc de birocrația statului, care îi împiedică de multe ori să își dezvolte afacerile, chiar dacă acestea ar contribui semnificativ la creșterea economică a țării.

„Sunt încă angrenat acum într-o investiție de 150 de milioane de euro. Am început-o în iulie anul trecut și mi-am propus o termin în septembrie anul ăsta, dar cu ajutorul statului, cu ghilimele de rigoare, n-o să termin eventual în iulie anul viitor. Poți să fii și Papa de la Roma că nu obții astăzi la o investiție serioasă mai repede un an, un an jumate, o autorizație de construcție în România”, susține Ioan Popa, CEO companie procesare carne de pui.

Fermierii se mai plâng că, de multe ori, și procesul prin care să primească banii europeni sub forma unor subvenții este unul greu.

„Alți fermieri care sunt blocați la plata subvenției pentru că, nu știu, au lucrat terenul pe lângă un canal, că au fost prea aproape de apă, iar la momentul de față nu au subvențiile încasate. Cumva ar trebui găsite soluții vizavi de aceste probleme, ca să nu mai apară aceste blocaje, pentru că fermierii își iau credite”, a declarat Radu Micu, administrator cooperativă agricolă.

Despre aceste probleme s-a discutat la Conferința Națională „Taste the future 2025 – Agri Food & Retail Summit”, organizată de Antena 3 CNN. Evenimentul a reunit experți din sectorul agricol, producători și procesatori de hrană și reprezentanți ai guvernului, cu scopul de a găsi soluții pentru viitorul industriei alimentare.