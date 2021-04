"Eroina cu păr albastru", asistenta care a salvat o femeie, după un accident rutier în Bucureşti

Incidentul a avut loc joi după masă pe strada Preciziei din Bucuresti. O femeie, victima unui accident rutier, a început să ceară cu disperare ajutor. În câteva clipe la faţa locului a intervenit o asistentă care se afla în zonă, în timpul liber.

Martorii au fost impresionați de profesionalismul şi rapiditatea cu care tânăra asistentă a ajutat victima şi căreia i-a ținut în poziție fixa capul, până la venirea echipajului de salvare.

Incidentul şi intervenţia "eroinei cu păr albastru" a fost povestită, pe larg, de un martor pe rețelele de socializare.

"La noi astazi a fost un accident! Foarte grav! Ei bine, s-a intamplat in Romania! Tara asta a nimanui, unde totul merge prost! Si unde ni se spune in orice moment ca nu mai avem nicio sansa! Accidentul s-a intamplat la ora 12.55, in Strada Preciziei! Cu cateva minute inainte, o fata a intrat in showroom.

Mi-a atras atentia ca avea parul vopsit in albastru! O pustoaica in trend, mi-am zis. Peste cateva minute am auzit bubuitura! Am crezut initial ca s-au lovit doua masini.



Am iesit, pe strada tipa o femeie. Tipat de groaza! Am paralizat cu totii! Si acum sa vedeti continuarea... Imediat fata in albastru s-a repezit la victima! Aceasta se misca spasmotic!

A imobilizat-o si a inceput sa ii vorbeasca. La 12.57 am sunat la 112. In maxim un minut terminasem de vorbit cu toti, Dispecerat, Politie, Smurd. Peste inca un minut a aparut primul politist care a oprit circulatia.

La 8 minute de la apel sosea Smurdul! 8 minute, in conditiile unui trafic infernal! In tot acest timp fata a stat cu victima si i-a sustinut capul! I-a vorbit, a linistit-o, a predat-o celor de la Smurd.

Dupa aceea am aflat ca era asistenta medicala!! Noi eram incremeniti iar ea se purta apoi ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat! Pentru ca salveaza vieti in fiecare zi... Mi-am facut curaj, m-am dus la ea si am avut puterea sa ii spun doar atat... "Sa va dea D-zeu sanatate!!!"



Deci, sa recapitulam...12.55 accident, o fata sare sa ajute victima si nu se misca de pe pozitie pana nu vine echipajul Smurd, primul politist vine dupa 1 minut, apoi dupa alte 7 ajunge echipajul de urgenta, impreuna cu alt echipaj de politie! Victima este preluata!", a povestit pe pagina sa de Facebook, Mihai Straulescu.

