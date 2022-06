Experții au decis cine este cea mai frumoasă femeie din lume

Medicul centrului Juliana De Silva a realizat un studiu și a aflat că fața lui Amber Heard este cât se poate de proporțională. Care este esența raportului de aur? Raportul de aur este atunci când partea mai mică este legată de cea mai mare, așa cum cea mai mare este legată de întreg.

Experții au folosit o tehnică de cartografiere a fețelor pentru a găsi persoana ale cărei trăsături respectă raportul de aur, un standard pe care artiștii și arhitecții l-au folosit în lucrările lor de-a lungul timpului. Acest raport, care are o valoare aproximativă de 1,618, este primul număr irațional descoperit de matematicienii din Grecia Antică.

Pentru femei, este de preferat ca pliul nazolabial să fie mai mare de 90 de grade. Unghiul dintre linia frunții și puntea nasului trebuie să fie între 30 și 40 de grade. Deci, potrivit experților, Heard are exact astfel de proporții.

În plus, specialiștii centrului au remarcat că modelul Emily Ratajkowski are buze perfecte, actrița Scarlett Hohansson are ochi perfecți, iar Kim Kardashian are sprâncenele perfecte.