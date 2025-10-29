FACIAS: Statul risipește anual circa 7 milioane de euro din banii românilor pentru paza a numai șase DGASPC-uri din București. Sursa foto: Getty Images / krisanapong detraphiphat

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a prezentat, în cadrul unui comunicat, sumele achitate de instituțiile statului pentru serviciile de pază și protecție. Cifrele arată o risipă, conform sursei amintite.

"În cadrul campaniei „Închideți Robinetul Risipei”, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a analizat sumele achitate de instituțiile statului pentru serviciile de pază și protecție. Cifrele arată că, numai în București, cele șase Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) plătesc anual aproape 7 milioane de euro către firme de pază private. Aceste cheltuieli ar putea fi reduse cu până la 60% prin implementarea unor soluții digitale moderne.

La nivelul Sectorului 1, doar pentru paza centrelor DGASPC se cheltuie lunar aproximativ 1.000.000 lei, ceea ce înseamnă circa 2,3 milioane de euro anual. DGASPC Sector 2 achită 630.000 lei pe lună, adică 1,5 milioane euro anual. În Sectorul 3, pentru cele 12 locații gestionate, se plătesc 270.000 lei pe lună, adică peste 650.000 euro anual.

În sectorul 4, DGASPC alocă peste 1,3 milioane lei pe an pentru 21 de locații, în timp ce DGASPC Sector 5 plătește 900.000 euro anual. În cazul Sectorului 6, pentru cele 33 de posturi de pază, se plătesc peste 1,1 milioane de euro anual, ceea ce înseamnă un cost de peste 15.000 lei lunar pentru fiecare agent de pază.

Raportat la cele aproximativ 130.000 de instituții publice din România, FACIAS atrage atenția că dimensiunea risipei devine colosală. Dacă doar șase instituții din Capitală consumă anual 7 milioane de euro pentru pază, este firesc să întrebăm: care este, în realitate, suma totală cheltuită pentru paza tuturor instituțiilor publice din țară?

Aceste cheltuieli ar putea fi reduse semnificativ prin implementarea unor soluții digitale moderne precum sistemele de monitorizare video integrate într-un dispecerat centralizat. Această soluție simplă ar putea reduce costurile cu până la 60% față de modelul actual, bazat exclusiv pe pază clasică", a comunicat FACIAS.