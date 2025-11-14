Femeile aflate în pericol pot cere un „Angel Shot” pentru a primi ajutor. În ce oraș din România se aplică măsura

1 minut de citit Publicat la 23:45 14 Noi 2025 Modificat la 23:51 14 Noi 2025

Codul 'Angel Shot' este folosit deja în cluburi din orașe europene / foto: Getty Images

Femeile aflate în pericol pot cere un ''Angel Shot''. Este codul introdus deja în cluburile şi barurile din Cluj Napocă. Măsura a fost luată după creşterea exponenţială a cazurilor de violenţă asupra femeilor şi chiar femicid. Cele care cer ajutor în acest fel vor fi scoase din local, conduse acasă sau, în cazuri mai grave, va fi cerută intervenţia autorităţilor.

„Cred că am nevoie de un Angel Shot”, este codul prin care femeile aflate în pericol pot cere ajutor. Un ONG din Cluj-Napoca a dorit să ofere încă un mijloc de siguranță femeilor prin lansarea unei campanii de siguranță care include și codul "Angel Shot"

„Cu Angel Shot ne-am dorit să implementăm o măsură care să sporească siguranța fetelor în viața de noapte fiindcă distracția nu trebuie să implice un risc, iar orice loc public, entitate trebuie să-și asume o responsabilitate socială față de siguranța fetelor și femeilor”, a declarat Andrei Lela, Inițiator proiect pentru siguranța femeilor în Cluj-Napoca.

Opt baruri şi cluburi de noapte din oraş s-au alăturat proiectului. Multe dintre ele sunt situate într-o zonă plină de cămine studenţeşti.

„Mi se pare una foarte benefică, deoarece contribuie la un mediu mult mai sigur pentru toată lumea și poate preveni multe situații imprevizibile și riscante”, a declarat Bianca, studentă.

„Avem trei variante: prima variantă este să escortăm afară, în siguranță, a doua variantă să-i chemăm un taxi, dacă dorește domnișoara, și a treia variantă de a chema paza sau sunăm la autorități”, a declarat Radu, barman.

Codul „Angel Shot” a mai fost folosit la Cluj în cadrul marilor festivaluri de muzică care se desfășoară anual, dar acum poate fi folosit şi în localurile din oraș.

„E mai mult decât a accepta. Suntem bucuroși că au loc genul ăsta de acțiuni”, a declarat Daiana Chirodea, Administrator bar.

Codul ''Angel Shot'' este folosit deja în cluburi din orașe europene precum Londra, Berlin sau Amsterdam.