Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor în timpul travaliului și nașterii. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților

Exercitarea dreptului la însoțitor se realizează cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice și de siguranță medicală.. Foto: Getty Images

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care reglementează pentru femeile însărcinate dreptul la însoțitor și dreptul la intimitate în cursul travaliului și nașterii, potrivit Agerpres.

Proiectul de lege instituie obligația pentru unitățile sanitare de a asigura condiții de separare vizuală și auditivă adecvată în spațiile în care se desfășoară travaliul, cu scopul de a proteja intimitatea pacientei și a celorlalte paciente aflate în aceeași unitate.

„Femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnității și a vieții private pe durata sarcinii, a travaliului, a nașterii și până la externare. Unitățile sanitare publice și private au obligația de a asigura protejarea intimității femeii însărcinate prin măsuri organizatorice și/sau tehnice adecvate, inclusiv prin separare vizuală corespunzătoare în spațiile în care se desfășoară travaliul și nașterea. Restrângerea acestor drepturi este permisă numai în situații obiective, justificate medical sau epidemiologic, care privesc siguranța femeii însărcinate, a nou-născutului, a personalului medical ori a celorlalte femei internate în unitatea sanitară. Femeia însărcinată are dreptul de a fi însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, nașterii și transferului intrainstituțional”, prevede actul normativ.

Potrivit acestuia, exercitarea dreptului la însoțitor se realizează cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice și de siguranță medicală.

„Nou-născutul are dreptul, imediat după naștere, precum și pe durata internării în unitatea sanitară, de a rămâne împreună cu mama sa și de a nu fi separat de aceasta, cu excepția situațiilor justificate din motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau de forță majoră, consemnate în documentele medicale. Unitățile sanitare au obligația de a organiza îngrijirea post-natală astfel încât să favorizeze contactul precoce mamă - nou-născut, inițierea alăptării și rooming-in-ul, în condiții de siguranță medicală pentru mamă și copil”, mai prevede inițiativa legislativă.