Problema traficului sufocant din Bucureşti se poate rezolva cu respect faţă de cetăţeni, nu prin măsuri dure, aşa cum se întâmplă în mari capitale europene, a declarat, joi, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, adăugând că soluţia este aplicarea planului de mobilitate urbană durabilă.



"Fireşte că sunt şi măsuri mai dure pentru populaţie, care pot fi luate într-o capitală cu o congestie foarte mare, fireşte că avem exemple din Europa - din Londra, din Paris, din Madrid de asemenea. Am putea să venim, spre exemplu, să spunem că de luni se introduce o taxă de mediu în zona centrală a Capitalei şi doar cine plăteşte acea taxă va mai putea să pătrundă în centrul Bucureştiului. Fireşte că putem să facem şi noi ceea ce a făcut acum câţiva ani Madridul, şi anume printr-o decizie a Ministerului Mediului, a Primăriei Capitalei să se poată circula o zi cu număr par, o zi cu număr impar, ca pe vremuri. Dar nu cred că trebuie să ajungem la astfel de măsuri atât de dure, dar care într-adevăr ar da rezultate imediate. Iar ceea ce se întâmplă acum ar fi mult diminuat, iar fiecare dintre noi am avea de câştigat zeci de minute, poate chiar ore petrecute în trafic", a afirmat primarul general la deschiderea celei de-a II-a ediţii a conferinţei "Connecting Europe through Innovation", eveniment organizat de europarlamentarul PSD Claudia Ţapardel, în colaborare cu Ministerul Economiei şi Parlamentul României.



Gabriela Firea a adăugat că nu este omul deciziilor radicale, şi asta nu din teamă.



"Mă confrunt cu toate aceste probleme şi sunt la fel de îngrijorată ca fiecare cetăţean din capitala ţării. Problema este că după toate dezbaterile şi discuţiile, analizele, împreună cu specialiştii în mobilitate din ţară şi din străinătate, cred că prin planurile pe care noi le-am demarat deja şi care vor fi puse în aplicare, congestia va fi diminuată de o manieră mai responsabilă şi cu respect faţă de cetăţeni, fără să ajungem la acele măsuri dure", a mai declarat edilul Capitalei.



Firea şi-a exprimat regretul că planul de mobilitate urbană durabilă nu a fost aplicat mai demult.



"Problema noastră numărul unu este cea a traficului sufocant, o ştim cu toţii, nu trebuie să negăm, să ne facem că nu observăm. Dacă am fi avut un plan de mobilitate urbană durabilă de acum 10 ani, de când specialiştii au atras atenţia asupra pericolului care va surveni în Capitală din cauza faptului că s-au achiziţionat foarte multe autoturisme personale, probabil că situaţia ar fi fost acum altfel. Din nefericire pentru noi, realitatea este următoarea: abia anul trecut, primarul general şi consilierii generali au înţeles obligativitatea unui plan de mobilitate urbană durabilă, l-am realizat, l-am dezbătut şi votat în Consiliul General. El este un document programatic realizat împreună cu BERD (...) , iar acum îl aplicăm în grupuri de lucru interministeriale împreună cu Ministerul Transporturilor, cu CNAIR, cu Ministerul Mediului", a detaliat Gabriela Firea.



Ea a apreciat că Primăria Generală nu este singura responsabilă de problema de mobilitate în Capitală.