Gabriela Firea trimite Corpul de Control la Apa Nova, după scandalul apei de băut din Bucureşti

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, că a dat o dispoziţie ca reprezentanţii Corpului de Control al primarului general să verifice situaţia de la Apa Nova.

„Am luat toate măsurile care sunt printre atribuţiile Primarului general, am dat o dispoziţie ca reprezentanţii Corpului de Control al primarului general să înceapă o verificare a celor întâmplate. Am solicitat Apa Nova informaţii suplimentare. Fac apel la toate autorităţile statului să aflu mai multe informaţii despre poluator, cum s-a deversat acea cantitate de amoniu, cum s-a ajuns ca Apa Nova să fie nevoită să cureţe apa cu clor, de ce nu am fost informaţi? Instituţiile să meargă şi la cauză”, a declarat primarul Gabriela Firea.

La rândul său, directorul adjunct al Apa Nova, Mihai Savin, a spus, tot în şedinţa CGMB, că apa de la robinet este potabilă.

Referitor la recomandarea Ministerului Sănătăţii, potrivit căreia trebuie evitată folosirea apei publice, reprezentantul Apa Nova a spus că nu cunosc informaţiile pe care instituţia se bazează.