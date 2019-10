Guvernul Dăncilă vrea să majoreze salariul minim cu 100 de lei. Orban: „Îi somez să nu adopte nicio hotărâre”

Foto: Ludovic Orban/ Facebook

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat joi că va modifica Hotărârea de Guvern prin care se va mări salariul minim pe economie cu 100 de lei, în cazul în care Guvernul Dăncilă va adopta un astfel de act normativ.



„Îi somez să nu adopte nicio hotărâre, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotărâre, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri şi care are consecinţe bugetare. Acest guvern (Guvernul Dăncilă - n.r.) nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotărâre de guvern. Dacă, totuşi, vor vrea să adopte o astfel de hotărâre de guvern, o vom modifica”, a spus Orban, la Palatul Parlamentului, întrebat despre hotărârea de guvern privind creşterea salariului minim pe economie cu 100 de lei pe care executivul demis ar putea să o adopte săptămâna viitoare.



Orban a menţionat că salariul minim trebuie să fie calculat prin aplicarea unui mecanism obiectiv şi predictibil.

