HORA îi cere premierului să ia cât mai repede decizia de deschidere a teraselor

Organizația Patronală HORA este autoritatea reprezentativă a industriei ospitalității românești, ce are misiunea de a susține și de a promova interesele și valorile comune ale membrilor săi, pe plan național și internațional.

Având în vedere:

- Anunțul autorităților în cadrul întâlnirilor cu HORA, precum și în massmedia, referitor la redeschidea teraselor pe 1 iunie;

- Necesitatea pregătirii operatorilor din domeniu cu resursele necesare: oameni, aprovizionare și curățenie;

- Implementarea noilor protocoale de protecție sanitară, reglementate de catre ANSVSA referitoare la clienți, angajați și spații;

- Crearea unor reguli interne și instruirea personalului;

- Abordarea progresivă în reluarea activității;

- Nevoia de predictibilitate.

HORA solicită Primului Ministru Ludovic Orban următoarele:

- Decizia de deschidere a teraselor să fie luată cât mai repede în perioada 25-28 mai;

- Publicarea Hotararii de Guvern în Monitorul Oficial în aceeași zi;

- Stabilirea protocoalelor de sanitație de catre ANSVSA, împreună cu reprezentanții industriei;

- Publicarea protocoalelor în Monitorul Oficial o dată cu Hotararea de Guvern de redeschidere a teraselor.

Anexăm documentului planul cu etapele și măsurile propuse pentru redeschiderea restaurantelor.

Redeschiderea Teraselor si a Restaurantelor

1 IUNIE 2020

Faza 1

Data: 1 iunie 2020

Spații:

a) TERASE INDEPENDENTE ȘI TERASE INTEGRATE UNITĂȚILOR PUBLICE DE ALIMENTAȚIE

b) UNITĂȚI TAKE AWAY CU SERVIRE LA INTERIOR

Condiții:

a) Terase independente și integrate unităților de alimentație

• Distanța socială (distanța între mese 1,5 m, mese de max 8 pax);

• Măsuri sanitare obligatorii angajați (masca, măsurarea temperaturii angajaților la intrarea în tură);

• Dotarea locațiilor cu dozatoare de gel sanitarizant;

• Personalul va fi informat și va respecta regulamentele în vigoare;

• Igienizarea și dezinfectarea programată a spațiilor de lucru;

• Instrucțiuni pentru protecția împotriva COVID19 în fiecare meniu.

b) Unități Take away cu servire in interior

• Limitarea accesului în interiorul locației potrivit numărului de case de marcat deschise/kioskuri, cu păstrarea distanței de 1,5 m între stațiile de preluare comenzi. În cazul în care există mai mulți clienți decât numărul de stații de servire, zona de așteptare va fi în fața unității cu păstrarea distanței între clienți de 1,5 m;

• Fiecare casa de marcat/ punct de servire va fi dotat cu ecran de protecție din plexiglas;

• Regulile de distanțare socială vor fi afișate la loc vizibil la intrarea în unitate, angajații unității având obligația de a verifica și asigura respectarea lor;

• Măsuri sanitare obligatorii pentru angajați ( mască, mănuși, măsurarea temperaturii la angajaților la intrarea în tură );

• Dotarea locațiilor cu dozatoare de gel sanitarizant;

• Igienizarea și dezinfectarea programataă a spațiilor de lucru;

• Instrucțiuni pentru protecția împotriva COVID19 la fiecare stație de marcat.

FAZA 2

Data: 15 Iunie 2020

Relaxarea restricțiilor pentru următoarele Spații ( pas 2 ):

a) TERASE INDEPENDENTE ȘI TERASE INTEGRATE UNITĂȚILOR PUBLICE DE ALIMENTAȚIE, INTERIOR

RESTAURANTE

b) UNITĂȚI TAKE AWAY CU SERVIRE LA INTERIOR

Măsuri privind redeschiderea parțială a:

• Spații închise: restaurant, baruri cafenele, autoserviri, etc.;

• Distanța socială (distanța între mese 1,5 m, mese de max 8 pax );

• Măsuri sanitare obligatorii pentru angajați (măsca, măsurarea temperaturii angajaților la intrarea în tura);

• Dotarea locațiilor cu dozatoare de gel sanitarizant;

• Personalul va fi informat și va respecta regulamentele în vigoare;

• Igienizarea și dezinfectarea programată a spațiilor de lucru;

• Instrucțiuni pentru protecția împotriva COVID19 în fiecare meniu;

FAZA 3

Data: 1 iulie 2020

Condiție: numai după analiza indicatorilor COVID19 ( infecții, decese ) de către CNSSU

Spații:

• Spații: Restaurante, Cafenele, baruri, unități autoservire, terase, unități take away

• Condiții în concordanță cu solicitările CNSSU de la momentul respectiv: fără restricții.