Incident dramatic la Sibiu. Două mașini s-au ciocnit puternic. Șoferul care a comis accidentul era beat

Patru persoane au fost rănite, între care un adolescent de 16 ani care este inconştient, după ce două maşini s-au ciocnit în municipiului Sibiu, în apropierea Aeroportului.

Şoferul unui autoturim cu volan pe dreapta a pătruns pe contrasens şi a izbit cealaltă maşină, trei dintre victime fiind încarcerate. Din primele informații, se pare că acesta era sub influența băuturilor alcoolice.

”Şoferul unui turism condus spre aeroport a pătruns pe contrasens în coliziune cu un autoturism condus regulamentar. Patru victime, cei doi şoferi şi doi pasageri”, a declarat Elena Welter.



Potrivit acesteia, şoferul vinovat are 22 de ani, este din Copşa MIcă şi are o alcoolemie de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. Maşina pe care o conducea este înmatriculată în străinătate şi are volan pe dreapta.