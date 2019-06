Instituția de stat din România care oferă salarii de 5.000 de euro

Foto: pexels.com

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcănescu, a afirmat sâmbătă că instituţia pe care o reprezintă are în vedere ca până la sfârşitul anului să angajeze şase specialişti IT, salariul fiind de 5.000 de euro.



Preşedintele CNAS a participat sâmbătă la Hackathon4Health - o platformă de colaborare pentru profesioniştii IT&C care îşi propune dezvoltarea unor soluţii digitale şi educative care să faciliteze un acces îmbunătăţit la servicii medicale, tratamente şi soluţii inovatoare în domeniul sănătăţii.



„Dorinţa mea, apropo de perspective, este ca aceia dintre voi, nu doar cei câştigători, să înţeleagă inclusiv ce şanse au în sistemul de sănătate din România. Instituţia pe care o reprezint are în vedere ca, până la sfârşitul acestui an, să angajeze şase specialişti IT cu salariile mult peste nivelul chiar din piaţa privată. Avem această perspectivă pe care am construit-o legislativ - 5.000 de euro pe lună este o cifră care să motiveze pe foarte mulţi dintre voi şi mi-aş dori ca inclusiv cei care participă la acest Hackathon să aibă în vedere această perspectivă”, a declarat Răzvan Vulcănescu, la eveniment.