Foto: Pixabay.com

Un tânăr în vârstă de 26 de ani e devastat după ce a aflat că iubita lui avea frecvent relații intime cu unul dintre prietenii ei .

”Iubita mea m-a înșelat cu un tip pe care la cunoscut când a ieșit cu prietneii ei. A fost de acord să aibă o relație cu beneficii și nu știam ce se întâmplă. Sunt absolut devastat. Am fost împreună timp de aproape un an. Am crezut că relația noastră e sinceră și ne iubim. Am aflat ce se întâmplă când am aruncat o privire în telefonul ei. Ea a petrecut ziua cu mine, dar și-a uitat telefonul când a plecat acasă. M-am uitat în telefonul ei și am găsit mesaje de la mai mulți bărbați ce doreau să se întâlnească pentru a avea relații intime. Când i-am spus s-a speriat și a zis că nu am dreptul să îi privesc telefonul. Recunosc că nu ar fi trebuit să mă uit, dar se purta cu adevărat ciudat și nu puteam să nu fiu suspicios. Acum știu de ce. Mi-a mărturisit că pentru tipul cu care a avut relații nu are sentimente, ci e vorba doar de o atracție sexuală”, a declarat tânărul, potrivit thesun.co.uk.