Jocurile video şi de noroc fac ravagii în rândul minorilor. Un sfert dintre adolescenţii români recunosc că nu se mai pot controla

Jocurile video şi de noroc fac ravagii în rândul minorilor. Un sfert dintre adolescenţii români recunosc că nu se mai pot controla. sursa foto: Getty

Un adevăr dureros din România arată că peste jumătate dintre copii sunt dependenţi de reţelele sociale. Mulţi alţii au încercat sau chiar au căzut în patima jocurilor de noroc, deşi acestea sunt interzise celor cu vârste sub 18 ani, informează Antena 3 CNN.

Unul din doi adolescenţi români este deja dependent de social media. Cele mai predispuse sunt fetele cu vârste de 15-16 ani. Este şi cazul Alexiei, fiica lui Valeriu.

"Petrece foarte mult timp. De la ora 22, când şi eu soţia ne băgăm la somn, până pe la vreo 4 dimineaţa. Pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram", a spus tatăl fetei.

Prea departe s-a ajuns şi cu jocurile video. 25% dintre adolescenţi, cu preponderenţă băieţi, recunosc că le este greu să se mai controleze şi să închidă consolele sau calculatoarele. Astfel petrec şi 6 ore sau chiar mai mult în faţa ecranelor. Psihologii susţin că se ajunge la depedenţă digitală când copiilor nu le sunt oferite alternative de petrecere a timpului.

"Părintele este de fapt absent în relaţie. Chiar dacă e fizic prezent, el nu vine cu o serie de propuneri pentru copil, activităţi în care să fie implicaţi amândoi", a afirmat psihologul Mirela Zivari.

O problemă o reprezintă şi jocurile de noroc

O problemă majoră sunt şi jocurile de noroc. Deşi sunt interzise celor cu vârste sub 18 ani, sunt totuşi accesibile minorilor atât în săli, cât si online. În România, 34% dintre elevii cu vârste intre 15 şi 16 ani spun că au participat la jocuri de noroc în ultimul an, cu 5% mai mult decât la nivel european. Până şi 16% dintre elevele din ţara noastră recunosc că pariază.

"Efectiv mintea se focalizează pe plăcerea de a obţine câştigul imediat. În alt doilea rând, este modul în care sunt construite: cromatica folosită, sunetele asociate", a mai afirmat psihologul.

Alarmaţi de aceste cifre, oficialii pregătesc campanii atât pentru elevi, cât şi pentru părinţi.

"Ne gândim la parteneriate cu brand-uri din privat, chiar si cu influenceri care sunt foarte urmăriţi. Important este să comunicăm în limba lor", a declarat Rareş Achiriloaie, președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor.

În timp ce autorităţile speră să se facă înţelese, la rândul lor părinţii trebuie să-şi înţeleagă şi să-şi ajute copiii.