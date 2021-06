Juristul ieșean care a trăit patru ani fără mâncare și apă. La 52 de ani cântărește doar 30 de kilograme

Timp de patru ani bărbatul nu a mâncat și nu a băut apă, supraviețuind miraculos prin administrarea unei singure pastile care ținea loc de alimente, scrie bzi.ro.



Eugen și-a petrecut ultimii 10 ani prin spitale, ducându-și viața de pe o zi pe alta.

"Totul a început acum 11 ani, în anul 2011, când am ajuns la spital cu o apendicită acută, deja aceasta evoluase și făcusem o peritonită, iar infecția s-a extins în intestine. Medicii mi-au administrat un medicament pentru eliminarea infecției, dar lucrurile s-au complicat, am luat o bacterie din spital care mi-a afectat colonul, iar de aici au plecat toate necazurile", explică Eugen Movilă.

Abia în anul 2016 a plecat la un spital din Franța unde a suferit o altă operație pentru funcționarea stomacului. Datorită acesteia, a reușit să bea din nou apă, după patru ani de coșmar. Nici acum nu poate bea apă sau mânca ca un om normal, ci doar în cantități mici cât să supraviețuiască.

"Doar Dumnezeu mă ține în viață"

"Timp de 4 ani nu am mâncat nimic și nu am băut nici măcar o picătură de apă. Mă trezeam dimineața și mă întrebam cum de mai trăiesc. Nu știu nici acum cum am rezistat și încă rezist. Doar Dumnezeu mă ține în viață, pentru că altfel nu îmi explic cum poate un om să trăiască patru ani fără apă și mâncare, doar cu o pastilă.”, a mai povestit acesta.

Până să se îmbolnăvească, Eugen a fost angajat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași. Din păcate, în urmă cu doi ani viața i-a mai dat o lovitură – soția care îi era principalul sprijin, a decedat.

Eugen însă nu și-a pierdut speranța: "Mă întreb zilnic cum de mai trăiesc, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare dimineață în care deschid ochii.Oricât de greu mi-a fost și oricât mă chinui în fiecare zi, El îmi dă putere și nu m-am gândit niciodată să îmi iau singur viața. Voi lupta în continuare, așa cum o fac de 11 ani."

Bărbatul își dorește să lupte în continuare pentru viața lui, iar singura sa dorință este să poată bea apă ca un om normal. El are nevoie să ajungă în Franța, pentru un tratament la o clinică de specialitate.

Oricine dorește să-l ajute pe Eugen Movilă o poate face în conturile acestuia. Cont în euro: RO07RNCB068606501160001 și cont lei: RO70RNCB0318065011610001. Eugen poate fi contactat și ăersonal la numărul de telefon: 0746618725.

