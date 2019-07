La 24 de ani, Diana a luat decizii radicale. Și-a dat demisia și s-a sinucis. Înainte i-a povestit unei prietene ce îi făcea de fapt șeful său

Foto: Vocea Vâlcei

La 24 de ani, Diana și-a șocat apropiații cu deciziile radicale pe care le-a luat. Și-a dat demisia de la banca la care lucra și s-a sinucis.

Tânăra din localitatea vâlceană Păuseşti Otăsău era cunoscută drept o persoană veselă, cu poftă de viață, inteligentă și foarte ambițioasă.

Așa că toți au fost luați prin surprindere când fata s-a spânzurat la începutul acestei săptămâni. În biletul de adio, Diana a explicat oarecum motivul care a împins-o la gestul fatal.

Apropiați de-ai tinerei susțin că aceasta avea probleme de mai bine de un de zile la serviciu. Ea lucra la o unitate bancară și de asigurări din Râmnicu Vâlcea și, așa cum reiese din spusele mai multor cunoscuți de-ai Dianei, se pare că aceasta era hărțuită sexual de șeful ei de la agenție.

”Am fost contactata in privat de colege/prietene de-ale Dianei cărora le este teama sa faca plangere penala la politie datorita faptului ca ‘agresorul psihic al fetei’ ar fi o persoana influenta in Rm Valcea (desigur vorbim de o companie multinationala unde lumea stie ca se invart bani in functie de interese), ca atare se tem sa dea declaratii din acest motiv. Mai mentionez ca aceste persoane care m-au contactat sint persoane tinere de pana in 30 ani. Una din ele mi-a povestit ca ‘agresorul psihic de la ...’ ar fi facut avansuri sexuale fetei, adica ca i-ar fi solicitat servicii sexuale in biroul acestuia, insa ar fi fost refuzat de catre victima, motiv pentru care fata a fost practic macinata psihic in mod sitematic timp de un an de zile de catre acesta”, susține o apropiată de-a Dianei, potrivit Vocea Vâlcei.

În cazul tinerei, poliția din Horezu a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările vor fi supravegheate de un procuror din Horezu.