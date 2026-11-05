La ce oră începe Black Friday 2026 la eMAG și premiera anunțată anul acesta pentru clienți

1 minut de citit Publicat la 16:19 05 Noi 2026 Modificat la 16:24 05 Noi 2026

La ce oră începe Black Friday 2026 la eMAG și premiera anunțată anul acesta pentru clienți FOTO: Getty Images

Black Friday 2026 la eMAG este poate cel mai așteptat eveniment de shopping din an, iar cel mai mare retailer online din România are anul acesta o ofertă inedită pentru cumpărătorii care vor să intre mai repede în posesia produselor. Astfel, aceștia își pot ridica singuri electrocasnicele mari și televizoarele din depozitul central, începând cu ziua de sâmbătă.

Black Friday 2026 la eMAG începe vineri, 6 noiembrie, dimineața, iar eMAG a anunțat că 1,8 milioane de produse vor fi disponibile la cel mai mic preț din an. Livrările la comenzile de Black Friday încep chiar din 6 noiembrie, când peste 500.000 de produse pleacă din depozitele eMAG în primele 24 de ore, iar toate comenzile ajung la clienți până pe 21 noiembrie.

Potrivit companiei, de Black Friday 2026, eMAG introduce un nou mod de livrare. Clienții care comandă televizoare sau electrocasnice mari și vor să intre mai repede în posesia produselor pot veni cu mașina personală la depozitul central al companiei, pentru a le ridica produsele, în limita sloturilor de ridicare disponibile.

Preluarea produselor se face din Depozitul Central eMAG din Joița, de lângă București, între 7 și 14 noiembrie, într-un interval orar ales de clienți.

Clienții pot selecta și ora la care ridică produsul

Opțiunea apare direct în pagina de finalizare a comenzii, sub numele „Depozit Central eMAG”, lângă celelalte variante de ridicare personală. Clientul selectează în același pas și intervalul orar pentru ridicarea produselor.

Ridicarea comenzilor eligibile se face din Str. Ciorogârlei 214A, Joița, între 7 și 14 noiembrie, în intervalele orare 08:30-17:30 și 19:30-00:00, iar clientul se prezintă la depozit cu actul de identitate și factura, la fel ca în cazul ridicării din showroom. Această modalitate de livrare este disponibilă pentru produsele voluminoase din categoriile electrocasnice mari și TV.

La ce oră începe Black Friday 2026 la eMAG

eMAG a anunțat că Black Friday în 2026 este pe data de 6 noiembrie, dar, ca și în anii anteriori, nu a anunțat și ora exactă. Potrivit unor estimări din mediul online, campania ar putea să înceapă între orele 7:00 și 8:00, iar cei mai mulți utilizatori cred că la ora 7:00.

În 2025, campania a pornit la ora 08:07, iar în 2024, la ora 07:15.

Spre deosebire de alte magazine care organizează campanii de reduceri pe parcursul mai multor zile sau chiar săptămâni, eMAG desfășoară evenimentul principal de Black Friday într-o singură zi, iar în 2026 această zi este 6 noiembrie.