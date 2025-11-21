Linia 41 din Capitală, blocată pe ambele sensuri, după ce o persoană cu o trotinetă electrică a căzut pe șina de tramvai

<1 minut de citit Publicat la 10:48 21 Noi 2025 Modificat la 10:48 21 Noi 2025

Tramvaie de pe linia 41. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Funcţionarea liniei de tramvai 41 a fost oprită vineri dimineaţa după ce o persoană care se deplasa cu o trotinetă electrică a căzut pe linia de tramvai, în zona bulevardului Mărăşti - strada Clucerului, informează Agerpres

„În această dimineaţă, în jurul orei 08:45, în zona Bd. Mărăşti / Str. Clucerului o persoană care se deplasa cu o trotinetă electrică a căzut pe carosabil, pe linia de tramvai, suferind răni uşoare. Evenimentul nu a implicat un vehicul al STB SA şi nu au fost înregistrate alte victime”, a declarat Constantin Tobescu, şeful Serviciului Comunicare al STB SA.

Accidentul a provocat totuși oprirea circulației tramvaielor 41 de pe ambele sensuri de mers.

Pentru preluarea fluxului de călători şi menţinerea mobilităţii în zonă, STB SA a introdus linia navetă 641, care asigură transportul călătorilor între Ghencea şi Piaţa Presei.