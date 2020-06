Ludovic Orban, explicații după poza celebră: "Fumez de 40 de ani, dar în timp îți afectează sănătatea, activitatea mentală"

De asemenea, prim-ministrul susține că încearcă să se lase de fumat.

”Am plătit amenda pe ghișeul.ro! Și le recomand românilor să îl folosească! Am fost mai atent la criticile cetățenilor.

Faptul că am încălcat regulile. Suntem oameni, mai greșim! Mi-am cerut scuze! Poate să aibă un efect negativ! Așa nu le spun tinerilor! Să nu să se apuce de fumat! M-am apucat de fumat la 17 ani și o să încerc să mă las! M-am lașat un an! De eclipsa am fumat una și m-am recuperat!

Nici nu am făcut ancheta despre cine a pozat! Am apărut într-o postura care nu era corectă.

Eu nu i-am chemat! Ei au venit! Tot de problemele Guvernului vorbeam! Trebuie găsite niste locuri pentru fumat! Trebuiau lăsate niste locuri unde se poate să fumăm! E complicat, când muncești 13-14-15 ore pe zi! Este foarte complicat să te controlezi tot timpul! Mai scapi!

E o greșeală pe care am recunoscut-o și o îndrept! Nu e nici lăcomie, nici lene, nici trufie! Nimeni nu e mai presus de lege! Nu fac parte dintre aceia care vor să fie deasupra legii!”, spune premierul.

Fumatul afectează activitatea mentală

”Și eu m-am apucat la 17-18 ani. Și o spun din experiență. Fumez de 40 de ani, dar în timp iți agravează sănătatea, activitatea mentala. Reflectez la o soluție să mă las de fumat.Cel mai mult s-ar bucura familia!”, a declarat Ludovic Orban.