Noi dezvăluiri despre victimele lui Gheorghe Dincă. Luiza Melencu făcuse trei ani de școală în Italia

Luiza Melencu, una dintre victimele crimnalului din Caracal era şefa clasei, avea planuri de viitor şi o relaţie deosebită cu familia.

„Trei ani de zile am avut-o în Italia. Eu 12 ani am lucrat în Italia şi acum am mers pentru un contract de 3 luni de zile în Anglia, cu sora mea. Crescând un pic, Luiza a zis «mami, mie aici nu prea îmi place, nu e şcoala ca-n România». A făcut a -Va, a VI-a şi a VII-a în Italia, ceva de genul ăsta. A făcut trei ani de zile, iar când am adus-o înapoi în România a pierdut un an de zile. Ea a fost de acord, a spus că indiferent că pierde un an, vrea să termine liceul, să-şi facă şcoala“, a declarat mama Luizei, potrivit adevarul.ro.