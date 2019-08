Mama Alexandrei Măceșanu, rugă printre lacrimi pentru fata sa: Eu o simt că trăieşte, ea este o fată puternică. A avut curajul să sune la 112 şi nu a ajutat-o nimeni

Alexandru Cumpănașu a venit cu un mesaj pentru români după ce a fost acasă la familia Alexandrei. Mama fetei, profund îndurerată a spus că simte că fata ei e în viață și crede că e o fată puternică.

”#112vreausatraiesc. APELUL SI DISPERAREA UNEI MAME IN FATA UNUI STAT MAFIOT SI ABUZIV: Dupa ultima vizita la parintii Alexandrei si disperarea acestor oameni recunosc ca am innebunit si nu mai astept nimic de la DIICOT! TREBUIE SA NE LUAM VIATA IN MAINI. ACEASTA FEMEIE ESTE DISPERATA asa cum este fiecare mama sau familie din Romania. De AZI M-AM hotarat. NIMENI NU MERITA SA SUFERE IN HALUL ASTA PT CA AVEM UN STAT MAFIOT. HOTARATI-VA DACA VREM SA TRAIM ASA SAU LUPTAM IMPREUNA!!! MIE MI-A AJUNS. VREAU SA SCHIMB ACEST SISTEM ODIOS. In perioada urmatoare voi face un ANUNT si am NEVOIE OPINIA si sfatul dumneavoastra. NU PUTEM CONTINUA ASA!!!!! SUNTETI GATA DE LUPTA?????????. #OROMANIEFARACLANURI, #OROMANIEFARAMAFIE”, a spus Alexandru Cumpănașu.

Apelul disperat al mamei Alexandrei:

"Dumnezeu este mare, poate cu ajutorul lui va veni copilul acasă. Noi aşteptăm să vină, şi îi rugăm pe toţi cei care o văd, care au semne că ea trăieşte, să ne anunţe. Dar să fie serioşi, fără alarme false. Eu o simt că trăieşte, ea este o fată puternică. A avut curajul să sune la 112 şi nu a ajutat-o nimeni.

Sper ca ea singură să scape dacă poliţia nu face nimic deocamdată. Mă uit la pozele ei de dinainte de a fi răpită, la un botez sau majorat, unde a fost. Era plină de viaţă, un copil foarte cuminte. Oriunde ar fi Alexandra, vreau să ştie că noi o iubim şi o aşteptăm acasă, din tot sufletul. Sper ca autorităţile măcar de data asta să îşi facă datoria şi să încerce să o găsească. Este foarte greu, pe zi ce trece e foarte greu.

Trec pe lângă cameră, parcă o văd în pat, mă aştept să fie acolo, să strig la ea. Dacă o fi să fie moartă în butoiul ăla, sper ca toţi care au greşit să plătească şi ne vom lupta ca toţi cei care au greşit să plătească. Indiferent cine sunt.

Nu ştiu cum voi reacţiona pe 15 septembrie, când ea trebuia să facă 16 ani. Sper să o găsim până atunci, să o aducem acasă.", a declarat mama Alexandrei